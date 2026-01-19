Jodhpur: सीएनजी भरवाने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी से गर्दन पकड़कर मारपीट, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

घटना देवनगर थाना क्षेत्र के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड रोड स्थित पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। पीड़ित विजेंद्र कुमार वर्मा (50) ने इस संबंध में देवनगर थाने में पंप कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस में दी रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित प्रतापनगर क्षेत्र में रहते हैं और वर्तमान में फलोदी जिले में पदस्थापित हैं। वे अपनी कार में सीएनजी भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे थे। उनके आगे खड़ी एक गाड़ी गैस भरवाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही थी।