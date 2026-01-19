19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: सीएनजी भरवाने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी से गर्दन पकड़कर मारपीट, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

जोधपुर के एक पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद मारपीट में बदल गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ कर्मचारियों द्वारा की गई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 19, 2026

Education department official assaulted, assault at petrol pump, assault at petrol pump in Jodhpur, Jodhpur news, Rajasthan news, assault video goes viral, Jodhpur viral video, शिक्षा विभाग के अधिकारी से मारपीट, पेट्रोल पंप पर मारपीट, जोधपुर के पेट्रोल पंप पर मारपीट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, मारपीट वीडियो वायरल, जोधपुर वायरल वीडियो

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। शहर के एक पेट्रोल पंप पर सोमवार को शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। गाड़ी को आगे-पीछे करने को लेकर हुए विवाद में पंप कर्मचारियों ने अधिकारी को घेरकर उनसे हाथापाई की और मोबाइल छीनने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज

घटना देवनगर थाना क्षेत्र के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड रोड स्थित पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। पीड़ित विजेंद्र कुमार वर्मा (50) ने इस संबंध में देवनगर थाने में पंप कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस में दी रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित प्रतापनगर क्षेत्र में रहते हैं और वर्तमान में फलोदी जिले में पदस्थापित हैं। वे अपनी कार में सीएनजी भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे थे। उनके आगे खड़ी एक गाड़ी गैस भरवाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही थी।

कार पर घूंसे मारे

हॉर्न बजाने पर भी रास्ता साफ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। इसी बात पर एक कर्मचारी नाराज हो गया और उनकी कार पर घूंसे मारने लगा। विरोध करने पर कर्मचारी ने गाली-गलौच शुरू कर दी। वर्मा ने बताया कि घटना की रिकॉर्डिंग करने पर कर्मचारी ने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जिससे उनका चश्मा गिरकर टूट गया।

यह वीडियो भी देखें

इसके बाद अन्य कर्मचारियों ने उन्हें घेरकर गर्दन पकड़कर मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पंप कर्मचारियों पर पहले भी दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

बर्थडे बना मातम: “कोई बचा लो यार, बाहर निकालो…” 130 की स्पीड पर दौड़ रही थी कार, सामने आया वीडियो
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 07:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: सीएनजी भरवाने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी से गर्दन पकड़कर मारपीट, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Train News: राजस्थान में 1-2 नहीं पूरे 110 दिन तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी यह ट्रेन, जानिए इसका कारण

Jodhpur-Bilara Passenger Train, Jodhpur-Bilara Passenger Train Partially Cancelled, Train News, Railway News, Indian Railway News, Train Cancelled News, Train Partially Cancelled News, Jodhpur News, जोधपुर-बिलाड़ा पैसेंजर ट्रेन, जोधपुर-बिलाड़ा पैसेंजर ट्रेन आंशिक रद्द, ट्रेन न्यूज, रेलवे न्यूज, इंडियन रेलवे न्यूज, ट्रेन रद्द न्यूज, ट्रेन आंशिक रद्द न्यूज, जोधपुर न्यूज
जोधपुर

Good News: जोधपुर में बन रहा 79 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से जनता को मिलेगी बड़ी राहत

Nahar Chauraha Marg Flyover, Flyover, Flyover in Jodhpur, New Flyover in Jodhpur, Jodhpur Vikas News, Jodhpur News, Rajasthan News, नहर चौराहा मार्ग फ्लाईओवर, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर इन जोधपुर, न्यू फ्लाईओवर इन जोधपुर, जोधपुर विकास न्यूज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

UP इनकम टैक्स की टीम की जोधपुर में छापेमारी, 3 किलो सोना, 35 लाख कैश मिला, बिजनेसमैन को आया हार्ट अटैक

Income Tax Department, UP Income Tax Department, Income Tax Department Jodhpur raid, UP Income Tax Department in Jodhpur, UP Income Tax Department raid in Jodhpur, businessman suffers heart attack, Jodhpur News, Rajasthan News, आयकर विभाग, यूपी आयकर विभाग, आयकर विभाग जोधपुर छापेमारी, यूपी आयकर विभाग इन जोधपुर, यूपी आयकर विभाग की जोधपुर में छापेमारी, बिजनेसमैन को आया हार्ट अटैक, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर CBI का बड़ा एक्शन, 1621 करोड़ के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, देश में आठ जगहों पर छापेमारी, 2 FIR

Punjab and Sindh Bank, fake bank accounts, fake bank accounts in Rajasthan, Jodhpur CBI, cyber fraud, Jodhpur news, Rajasthan news, पंजाब एंड सिंध बैंक, फर्जी बैंक खाते, फर्जी बैंक खाते इन राजस्थान, जोधपुर सीबीआई, साइबर फ्रॉड, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

CIPET Jodhpur: पचपदरा रिफाइनरी से बढ़ीं संभावनाएं, पश्चिमी राजस्थान को चाहिए पेट्रोकेमिकल हब-सिपेट, जोधपुर मजबूत दावेदार

Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, CIPET, CIPET Jodhpur, CIPET in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिपेट, सिपेट जोधपुर, सिपेट इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, Pachpadra Refinery, Pachpadra Refinery News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.