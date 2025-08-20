पति बाहर गया था, आरोपी ने महिला को बंधक बनाकर किया बलात्कार

बीकानेर। विवाहिता को बंधक बनाकर बलात्कार करने व गहने छीनने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 14 अगस्त को उसका पति मजदूरी के लिए बाहर गया था।
दोपहर में आरोपी उसके घर आया और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ मिला कोल्ड ड्रिंक पिलाया एवं नशे की हालत में बाइक पर बैठा कर ले गया।
यहां से आरोपी ने अपने साथी के साथ उसे बस में भेज दिया व आरोपी के दो साथियों ने पीड़िता को एक घर में ले जाकर बंधक बना लिया। रात करीब 12 बजे आरोपी वहां आया एवं उसके साथ बलात्कार किया।
उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर हाथ तोड़ दिया एवं सोने-चांदी के गहने भी छीन लिए। अगले दिन 15 अगस्त को मौका मिलते ही वह उनके चंगुल से निकल कर भाग गई।
इसके बाद उसने पीहर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।