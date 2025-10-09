Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

India-Russia military exercise : भारत-रूस का बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंद्र-2025’ शुरू, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की दी जा रही ट्रेनिंग

India-Russia military exercise: इस संयुक्त अभ्यास में करीब 250 रूसी सैनिक अपने भारतीय समकक्षों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा।

2 min read

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Oct 09, 2025

India-Russia joint military exercise Indra 2025

भारत-रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इंद्र-2025' (फोटो- सोशल मीडिया)

बीकानेर। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इंद्र-2025' (Indra-2025) सोमवार को बीकानेर जिले स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद-रोधी अभियानों, आधुनिक युद्ध तकनीकों और सामरिक समन्वय को मजबूत करना है।

इस संयुक्त अभ्यास में करीब 250 रूसी सैनिक अपने भारतीय समकक्षों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में चल रहे इस हाई-इंटेंसिटी ड्रिल में दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सामरिक अभ्यास, लाइव फायर ट्रेनिंग, नजदीकी युद्ध (क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट) और कठिन परिस्थितियों में संचालन जैसी गतिविधियों का अभ्यास कर रही हैं।

गांडीव डिवीजन के कमांडर हुए शामिल

अभ्यास का औपचारिक शुभारंभ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, जहां भारत की ओर से मेजर जनरल संजय चंद्रा कंडपाल, कमांडर गांडीव डिवीजन और रूस की ओर से मेजर जनरल आंद्रे कोजलोव उपस्थित रहे। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभ्यास का उद्घाटन किया।

सैनिकों को इस तरह की दी जा रही ट्रेनिंग

रूसी सैनिक 1 अक्टूबर को भारत पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच शुरुआती सामंजस्य बैठकों और ब्रीफिंग्स का दौर चला। अभ्यास में सैनिक बंधक-मुक्ति (होस्टेज रेस्क्यू) ऑपरेशन, आतंकवादी ठिकानों के उन्मूलन, और किलेबंद ठिकानों पर सटीक हमले जैसी कई सिम्युलेटेड (काल्पनिक) मिशन स्थितियों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सभी अभ्यास सख्त सैन्य अनुशासन और युद्ध नियमों के तहत किए जा रहे हैं।

युद्ध कौशल को परखने का मौका

'इंद्र' श्रृंखला का यह अभ्यास भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को गहराने और आपसी भरोसे को मजबूत करने का प्रतीक माना जा रहा है। बीकानेर के कठिन रेगिस्तानी इलाके में चल रहा यह युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं की रणनीतिक तैयारी, तालमेल और युद्ध कौशल की परख का एक अहम मौका साबित होगा।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान से बाड़मेर क्यों आए कंजी भील और चमाल? BSF की पूछताछ में बताई यह बात
बाड़मेर
Indo-Pak border

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 04:08 pm

Published on:

09 Oct 2025 04:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / India-Russia military exercise : भारत-रूस का बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंद्र-2025’ शुरू, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की दी जा रही ट्रेनिंग

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अंता से नरेश मीणा को नहीं मिला टिकट, सुखजिंदर रंधावा ने ली चुटकी; बोले- ट्विटर पर MLA पैदा नहीं होते

Naresh Meena and Sukhjinder Singh Randhawa
बीकानेर

Bikaner: कलक्ट्रेट में हंगामा करने वाले 150 लोगों पर केस दर्ज, प्रदेश कांग्रेस सचिव रामनिवास कुकणा सहित 11 गिरफ्तार

Bikaner-News
बीकानेर

अब वार्ड में बनेगी कचरे से खाद, हटेंगे कचरा पॉइंट, बनेगा जीरो वेस्ट वार्ड

बीकानेर

सीएम-पीएम योजना में उलझे ऋण, ‘स्व’ से दूर है ‘निधि’

बीकानेर

Bikaner News: बिजली विभाग के 5 कर्मियों पर गिरी गाज, नोखा के जेईएन सस्पेंड, बिजली चोरी का लगा आरोप

bikaner JE
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.