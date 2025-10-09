India-Russia military exercise : भारत-रूस का बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंद्र-2025’ शुरू, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की दी जा रही ट्रेनिंग

रूसी सैनिक 1 अक्टूबर को भारत पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच शुरुआती सामंजस्य बैठकों और ब्रीफिंग्स का दौर चला। अभ्यास में सैनिक बंधक-मुक्ति (होस्टेज रेस्क्यू) ऑपरेशन, आतंकवादी ठिकानों के उन्मूलन, और किलेबंद ठिकानों पर सटीक हमले जैसी कई सिम्युलेटेड (काल्पनिक) मिशन स्थितियों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सभी अभ्यास सख्त सैन्य अनुशासन और युद्ध नियमों के तहत किए जा रहे हैं।