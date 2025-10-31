भारतीय सेना का हाईटेक युद्धाभ्यास: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह बोले- भविष्य का युद्ध टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन डॉमिनेंस का होगा

बीकानेर: तेज हवाओं के बीच गुरुवार को महाजन रेंज की धरती उस वक्त गूंज उठी, जब भारतीय सेना ने लाइव वार एक्सरसाइज में आधुनिक हथियारों, ड्रोन और टैंकों की ताकत दिखाई। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बाद में इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए हर पल तैयार है। हमारी तैयारी सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध के हर स्वरूप के लिए है।