Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान के लिए आइआरसीटीसी का तोहफा, सिर्फ इतने पैसे में घूमें दुबई-अबू धाबी, तुरंत कराएं बुकिंग

IRCTC New Package : आइआरसीटीसी का नया विदेश पैकेज। दुबई-अबू धाबी टूर ऑफर। 25 नवंबर को जयपुर से शुरू होगी यात्रा। इच्छुक यात्री आइआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 10, 2025

IRCTC Rajasthan Gift Travel Jaipur to Dubai and Abu Dhabi for just this much money book immediately

फोटो पत्रिका

IRCTC New Package : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने एक बार फिर विदेश यात्रा का नया टूर पैकेज ऑफर किया है। इस बार दुबई घूमने जाने के इच्छुक लोगों के लिए यह पैकेज बनाया गया है। यह यात्रा 25 नवंबर को जयपुर से शुरू होगी। इच्छुक यात्री 3 नवंबर तक इसके लिए बुकिंग करवा सकते हैं।

टूर पैकेज का किराया प्रति व्यक्ति 98 हजार 280 रुपए

आइआरसीटीसी के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि दुबई एवं अबू धाबी इंटरनेशनल टूर पैकेज जारी किया है। प्रति व्यक्ति 98 हजार 280 रुपए किराया रखा गया है। पैकेज में यात्रियों को जयपुर से हवाई यात्रा, थ्री स्टार होटल में ठहराव, वीजा फीस, रोजाना ब्रेक-फास्ट, लंच एवं डिनर सुविधा, एसी डीलक्स बस से भ्रमण, डिनर क्रूज, गाइड की सुविधा शामिल है।

बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू

अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यात्री आइआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं। यह टूर पैकेज पांच दिन, चार रात का रहेगा।

टूर पैकेज में यह सब

इस पैकेज में दुबई सिटी टूर के तहत पाम जुमेराह, मिराकेल गार्डन, बुर्ज अल अरब एंड अटलांटिस होटल पॉइंट, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक बुर्ज-खलीफा (124 फ्लोर) लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा। एक दिन डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू डिनर और बेली डांस का आयोजन भी शामिल है। एक दिन दुबई के प्रसिद्ध गोल्ड बाजार को देखने और खरीदारी का मौका मिलेगा। अबू-धाबी सिटी टूर भी शामिल है।

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान में सीकर रहा सबसे ठंडा, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम
जयपुर
Weather Update Meteorological Department Prediction in next 3 days Sikar was coldest place in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 02:47 pm

Published on:

10 Oct 2025 02:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान के लिए आइआरसीटीसी का तोहफा, सिर्फ इतने पैसे में घूमें दुबई-अबू धाबी, तुरंत कराएं बुकिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: भाजपा नेताओं से वसुंधरा राजे का वादा, कहा- गोचर पुरानी धरोहर, मुख्यमंंत्री से बात करने मैं साथ चलूंगी

Vasundhara Raje
बीकानेर

India-Russia military exercise : भारत-रूस का बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंद्र-2025’ शुरू, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की दी जा रही ट्रेनिंग

India-Russia joint military exercise Indra 2025
बीकानेर

Rajasthan: अंता से नरेश मीणा को नहीं मिला टिकट, सुखजिंदर रंधावा ने ली चुटकी; बोले- ट्विटर पर MLA पैदा नहीं होते

Naresh Meena and Sukhjinder Singh Randhawa
बीकानेर

Bikaner: कलक्ट्रेट में हंगामा करने वाले 150 लोगों पर केस दर्ज, प्रदेश कांग्रेस सचिव रामनिवास कुकणा सहित 11 गिरफ्तार

Bikaner-News
बीकानेर

अब वार्ड में बनेगी कचरे से खाद, हटेंगे कचरा पॉइंट, बनेगा जीरो वेस्ट वार्ड

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.