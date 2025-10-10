राजस्थान के लिए आइआरसीटीसी का तोहफा, सिर्फ इतने पैसे में घूमें दुबई-अबू धाबी, तुरंत कराएं बुकिंग

फोटो पत्रिका
IRCTC New Package : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने एक बार फिर विदेश यात्रा का नया टूर पैकेज ऑफर किया है। इस बार दुबई घूमने जाने के इच्छुक लोगों के लिए यह पैकेज बनाया गया है। यह यात्रा 25 नवंबर को जयपुर से शुरू होगी। इच्छुक यात्री 3 नवंबर तक इसके लिए बुकिंग करवा सकते हैं।
आइआरसीटीसी के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि दुबई एवं अबू धाबी इंटरनेशनल टूर पैकेज जारी किया है। प्रति व्यक्ति 98 हजार 280 रुपए किराया रखा गया है। पैकेज में यात्रियों को जयपुर से हवाई यात्रा, थ्री स्टार होटल में ठहराव, वीजा फीस, रोजाना ब्रेक-फास्ट, लंच एवं डिनर सुविधा, एसी डीलक्स बस से भ्रमण, डिनर क्रूज, गाइड की सुविधा शामिल है।
अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यात्री आइआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं। यह टूर पैकेज पांच दिन, चार रात का रहेगा।
इस पैकेज में दुबई सिटी टूर के तहत पाम जुमेराह, मिराकेल गार्डन, बुर्ज अल अरब एंड अटलांटिस होटल पॉइंट, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक बुर्ज-खलीफा (124 फ्लोर) लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा। एक दिन डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू डिनर और बेली डांस का आयोजन भी शामिल है। एक दिन दुबई के प्रसिद्ध गोल्ड बाजार को देखने और खरीदारी का मौका मिलेगा। अबू-धाबी सिटी टूर भी शामिल है।
