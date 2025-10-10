राजस्थान के लिए आइआरसीटीसी का तोहफा, सिर्फ इतने पैसे में घूमें दुबई-अबू धाबी, तुरंत कराएं बुकिंग

इस पैकेज में दुबई सिटी टूर के तहत पाम जुमेराह, मिराकेल गार्डन, बुर्ज अल अरब एंड अटलांटिस होटल पॉइंट, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक बुर्ज-खलीफा (124 फ्लोर) लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा। एक दिन डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू डिनर और बेली डांस का आयोजन भी शामिल है। एक दिन दुबई के प्रसिद्ध गोल्ड बाजार को देखने और खरीदारी का मौका मिलेगा। अबू-धाबी सिटी टूर भी शामिल है।