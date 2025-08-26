MiG-21 की वीरता भरी विदाई: बीकानेर-बाड़मेर के आसमान में आखिरी ऐतिहासिक उड़ान, जानें गौरवशाली इतिहास



दुनिया भर में 11,000 से अधिक MiG-21 बनाए गए और 60 से ज्यादा देशों ने इसे अपनाया। भारत में यह न सिर्फ सुरक्षा का कवच बना बल्कि विजय की गाथाओं का हिस्सा भी रहा। अब इसकी जगह स्वदेशी तेजस, राफेल और सुखोई-30 ले रहे हैं। आज जब यह विमान ऑपरेशनल सेवा से विदा हो रहा है, तो हर भारतीय के मन में एक ही भावना है, धन्यवाद MiG-21, तुम्हारी गौरवगाथा हमेशा याद रखी जाएगी।