राजस्थान के इस जिले में घर-घर बांटी जा रही हर्बल अगरबत्ती, डेंगू-मलेरिया से जंग में किया जा रहा ये दावा

वहीं, विभाग का कहना है कि पिछली बार भी इन पैकेटों को जहां-जहां बांटा था और वहां से दोबारा शिकायत नहीं आई। दावा है कि धुआं मच्छरों को दूर रखता है। संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। गत वर्ष भी वितरित की गई थी। कोई शिकायत अब तक नहीं मिली।