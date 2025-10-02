Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर में खुला राजस्थान का पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र, मदन राठौड़ ने कहीं बड़ी बात

Rajasthan : बीकानेर में खुला पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र। अब प्रदेश भर में खोलने की घोषणा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने इस अवसर पर कही बड़ी बात।

2 min read

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 02, 2025

Rajasthan First MLA jansunwai Kendra opened in Bikaner Madan Rathore made a significant statement

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़। फोटो पत्रिका

Rajasthan : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश का पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र शुरू करने की घोषणा की। इस केन्द्र के माध्यम से आमजन अपनी समस्याएं रख सकेंगे और उन्हें समयबद्ध निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। नयाशहर थाने के पास जलदाय विभाग कार्यालय में स्थापित इस केन्द्र में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह केन्द्र, सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने, जनसुनवाई करने और समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। प्रदेशभर में ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके।

सरकारी जगह पर विधायक निधि से निर्मित

बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि प्रदेश का पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र उनके क्षेत्र में खुलना गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनसमस्याओं की सुनवाई और समाधान को प्राथमिकता दी है। केन्द्र के लिए सरकारी कार्यालयों में स्थान देने के साथ विधायक निधि से राशि व्यय करने की अनुमति भी मुख्यमंत्री ने दी है। विधायक ने कहा कि यह केन्द्र आमजन के सुख-दु:ख का साथी बनेगा। यहां प्रतिदिन जनसुनवाई की जाएगी। प्रत्येक परिवेदना को रजिस्टर में दर्ज कर समयबद्ध निस्तारण के प्रयास होंगे।

कार्यक्रम में कोलायत विधायक अंशुमान सिंह, खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, नोखा के पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने भी विचार रखे। इस दौरान लालेश्वर मंदिर के अधिष्ठाता स्वामी विमर्शानंद, श्रीब्रह्म गायत्री सेवा आश्रम के अधिष्ठाता पंडित रामेश्वरानंद ने उद्बोधन दिया। शहर भाजपा जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने सभी का आभार जताया।

जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के दायित्व समझाए

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वे जनप्रतिनिधियों की बात का पालन करें, क्योंकि जनता की सेवा करना उनका दायित्व है। उन्हें तनख्वाह ही जनता की गाढ़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स से दी जाती है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जनता के काम नि:स्वार्थ भाव से करें, उन्हें आशीर्वाद दें। और जो काम नहीं कर रहे, उनकी जानकारी सरकार और संगठन तक पहुंचेगी।

यह भी रहे मौजूद

श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, देहात भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चम्पालाल गेदर, ओम सारस्वत, दशरथ सिंह, नारायण चैपड़ा, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, दीपक पारीक, सुशीला कंवर, गोपाल गहलोत, मोहन सुराणा आदि मंच पर मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

रेलवे की नई सुविधा, अब श्योदासपुरा पदमपुरा में रुकेंगी 3 जोड़ी ट्रेनें, रूणिचा एक्सप्रेस में लगेगी एलएचबी रैक
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में खुला राजस्थान का पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र, मदन राठौड़ ने कहीं बड़ी बात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

बीकानेर

Rajasthan: स्टेट बैंक की इस ब्रांच में जमा हुए 8 हजार रुपए के ‘नकली नोट’, पुलिस लगा रही जमा करने वाले का पता

indian currency
बीकानेर

Bikaner News: घर में खड़ी कार का जयपुर में कट गया नो पार्किंग का चालान, फर्जी नंबर प्लेट की आशंका

बीकानेर

Rajasthan: सड़क हादसे में ‘भाजपा नेता’ की मौत, संभलने का नहीं मिला मौका, रात के समय कार से लौट रहे थे घर

BJP Leader Death
बीकानेर

School Timing Change: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा राजस्थान में स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग

School Timing Change
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.