बीकानेर में खुला राजस्थान का पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र, मदन राठौड़ ने कहीं बड़ी बात

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़। फोटो पत्रिका
Rajasthan : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश का पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र शुरू करने की घोषणा की। इस केन्द्र के माध्यम से आमजन अपनी समस्याएं रख सकेंगे और उन्हें समयबद्ध निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। नयाशहर थाने के पास जलदाय विभाग कार्यालय में स्थापित इस केन्द्र में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह केन्द्र, सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने, जनसुनवाई करने और समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। प्रदेशभर में ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके।
बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि प्रदेश का पहला विधायक जनसुनवाई केन्द्र उनके क्षेत्र में खुलना गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनसमस्याओं की सुनवाई और समाधान को प्राथमिकता दी है। केन्द्र के लिए सरकारी कार्यालयों में स्थान देने के साथ विधायक निधि से राशि व्यय करने की अनुमति भी मुख्यमंत्री ने दी है। विधायक ने कहा कि यह केन्द्र आमजन के सुख-दु:ख का साथी बनेगा। यहां प्रतिदिन जनसुनवाई की जाएगी। प्रत्येक परिवेदना को रजिस्टर में दर्ज कर समयबद्ध निस्तारण के प्रयास होंगे।
कार्यक्रम में कोलायत विधायक अंशुमान सिंह, खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, नोखा के पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने भी विचार रखे। इस दौरान लालेश्वर मंदिर के अधिष्ठाता स्वामी विमर्शानंद, श्रीब्रह्म गायत्री सेवा आश्रम के अधिष्ठाता पंडित रामेश्वरानंद ने उद्बोधन दिया। शहर भाजपा जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने सभी का आभार जताया।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वे जनप्रतिनिधियों की बात का पालन करें, क्योंकि जनता की सेवा करना उनका दायित्व है। उन्हें तनख्वाह ही जनता की गाढ़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स से दी जाती है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जनता के काम नि:स्वार्थ भाव से करें, उन्हें आशीर्वाद दें। और जो काम नहीं कर रहे, उनकी जानकारी सरकार और संगठन तक पहुंचेगी।
श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, देहात भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चम्पालाल गेदर, ओम सारस्वत, दशरथ सिंह, नारायण चैपड़ा, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, दीपक पारीक, सुशीला कंवर, गोपाल गहलोत, मोहन सुराणा आदि मंच पर मौजूद रहे।
