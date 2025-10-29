Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

RLP Foundation Day: 7 संकल्पों के साथ हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, भीड़ के दम पर साधेंगे चुनावी संदेश

बीकानेर में आज आरएलपी अपना सातवां स्थापना दिवस मना रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनसभा में हनुमान बेनीवाल सात संकल्पों के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Oct 29, 2025

RLP Foundation Day

Hanuman Beniwal (Patrika Photo)

बीकानेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) आज अपना सातवां स्थापना दिवस बीकानेर में मना रही है। इस दौरान सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी करेगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जनसभा में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल सहित कई नेता शामिल होंगे।


बेनीवाल के मुताबिक, सात संकल्प लेकर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना के चलते शहर में कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है।


पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। सभा स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंचें, ताकि किसी को असुविधा न हो।


आसपास के मार्गों पर रहेगा डायवर्जन


-नोखा-नागौर मार्ग से आने वाले वाहन उदयरामसर बाइपास, नापासर बाइपास चौराहा- हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से सभा स्थल पहुंचेंगे।
-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर मार्ग से आने वाले वाहन श्रीगंगानगर बाइपास सर्किल, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से आएंगे।
-छतरगढ़ मार्ग से आने वाले वाहन शोभासर बाइपास, श्रीगंगानगर बाइपास, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा होकर पहुंचेंगे।
-कोलायत-जैसलमेर मार्ग से आने वाले वाहन गांधी प्याऊ, शोभासर बाइपास, श्रीगंगानगर बाईपास, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से जाएंगे।
-जयपुर रोड से आने वाले वाहन हल्दीराम प्याऊ से सांगलपुरा मार्ग के जरिए सभा स्थल में प्रवेश करेंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम, बच्चे चखेंगे श्रीकृष्ण भोग
चित्तौड़गढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / RLP Foundation Day: 7 संकल्पों के साथ हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, भीड़ के दम पर साधेंगे चुनावी संदेश

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आखिर क्या होगा राजस्थान में स्कूलों का? 4 महीने में सिर्फ 70 दिन हुई पढ़ाई, परीक्षा सिर पर होने से टेंशन में शिक्षक-स्टूडेंट्स

Rajasthan schools
बीकानेर

Bikaner Crime: जिंदा नवजात शिशु को मरने के लिए कचरे के ढेर में फेंका, इलाके में सनसनी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

Bikaner Crime
बीकानेर

Solar Power Plant: बीकानेर में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क, 2,450 मेगावाट होगी बिजली उत्पादन क्षमता

solar plant
बीकानेर

बीकानेर पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी डकैती, हरियाणा की कुख्यात ‘सांसी गैंग’ के 5 बदमाश गिरफ्तार

Bikaner police
बीकानेर

Rajasthan : बीकानेर में साधु-संतों का अनूठा विरोध, दहकते अंगारों को मुंह में रख कर किया अग्नि नृत्य, जानें क्यों हुए मजबूर

Bikaner saints staged a unique protest performing a fire dance with burning coals in their mouths Find out why
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.