RLP Foundation Day: 7 संकल्पों के साथ हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, भीड़ के दम पर साधेंगे चुनावी संदेश

Hanuman Beniwal (Patrika Photo)
बीकानेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) आज अपना सातवां स्थापना दिवस बीकानेर में मना रही है। इस दौरान सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी करेगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जनसभा में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल सहित कई नेता शामिल होंगे।
बेनीवाल के मुताबिक, सात संकल्प लेकर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना के चलते शहर में कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। सभा स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंचें, ताकि किसी को असुविधा न हो।
-नोखा-नागौर मार्ग से आने वाले वाहन उदयरामसर बाइपास, नापासर बाइपास चौराहा- हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से सभा स्थल पहुंचेंगे।
-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर मार्ग से आने वाले वाहन श्रीगंगानगर बाइपास सर्किल, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से आएंगे।
-छतरगढ़ मार्ग से आने वाले वाहन शोभासर बाइपास, श्रीगंगानगर बाइपास, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा होकर पहुंचेंगे।
-कोलायत-जैसलमेर मार्ग से आने वाले वाहन गांधी प्याऊ, शोभासर बाइपास, श्रीगंगानगर बाईपास, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से जाएंगे।
-जयपुर रोड से आने वाले वाहन हल्दीराम प्याऊ से सांगलपुरा मार्ग के जरिए सभा स्थल में प्रवेश करेंगे।
