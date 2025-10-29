RLP Foundation Day: 7 संकल्पों के साथ हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, भीड़ के दम पर साधेंगे चुनावी संदेश



-नोखा-नागौर मार्ग से आने वाले वाहन उदयरामसर बाइपास, नापासर बाइपास चौराहा- हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से सभा स्थल पहुंचेंगे।

-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर मार्ग से आने वाले वाहन श्रीगंगानगर बाइपास सर्किल, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से आएंगे।

-छतरगढ़ मार्ग से आने वाले वाहन शोभासर बाइपास, श्रीगंगानगर बाइपास, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा होकर पहुंचेंगे।

-कोलायत-जैसलमेर मार्ग से आने वाले वाहन गांधी प्याऊ, शोभासर बाइपास, श्रीगंगानगर बाईपास, जयपुर बाइपास, हल्दीराम प्याऊ, सांगलपुरा मार्ग से जाएंगे।

-जयपुर रोड से आने वाले वाहन हल्दीराम प्याऊ से सांगलपुरा मार्ग के जरिए सभा स्थल में प्रवेश करेंगे।