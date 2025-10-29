Rajasthan: सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम, बच्चे चखेंगे श्रीकृष्ण भोग

सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम का आयोजन, पत्रिका फोटो
Intense Rajasthan Campaign: विद्यार्थी,अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए पहली बार राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों में इस दिन विद्यार्थियों को श्रीकृष्ण भोग मिलेगा। इसमें बच्चों को पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में अभिभावकों को मेगा पीटीएम का बुलावा भेजा गया है।
मिड-डे-मील के तहत बनने वाले श्रीकृष्ण भोग को लेकर अतिरिक्त आयुक्त मिड-डे-मील मयंक शुक्ला ने आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार में प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 प्रदेशभर में 5 सितम्बर से शुरू हुआ अभियान 5 दिसम्बर तक संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जन समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में विद्यालय स्तर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेगा पीटीएम की जा रही है। इस दिन जन समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में विद्यालय स्तर पर श्रीकृष्ण भोग कार्यक्रम कराने जाने के लिए सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करने को कहा गया है।
पीटीएम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ाना, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर चर्चा करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सामूहिक सुधार सुनिश्चित करना है। इस दौरान शिक्षक अभिभावकों को विद्यार्थियों की अध्ययन प्रगति, उपस्थिति, व्यवहार, लर्निंग आउट कम परीक्षा परिणाम और आगामी शिक्षण योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही अभिभावकों से विद्यालय सुधार के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। जारी परिपत्र के अनुसार सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से निर्धारित समय पर बैठकें एक साथ होंगी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, उपलब्धि प्रदर्शन और प्रेरक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।
इस वर्ष मेगा पीटीएम का विषय विविधता में एकता रखा है। इस थीम के तहत स्कूलों में गतिविधियां की जाएगी, जिनका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। इसी थीम के अनुरूप राज्यभर के विद्यालयों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वाद-विवाद, निबंध लेखन, चित्रकला, स्लोगन लेखन, कविता-पाठ और मॉडल प्रदर्शन जैसी प्रतियोगिताएं की जाएगी।
विभाग ने पीटीएम में सभी अभिभावकों को बुलावा भेजा है। इस दिन स्कूलों में श्रीकृष्ण भोग का कार्यक्रम भी होगा। यह पीटीएम बच्चों की शैक्षणिक स्थिति जानने का बेहतर अवसर होगी। राजेन्द्र कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़
