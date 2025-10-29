Rajasthan: सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम, बच्चे चखेंगे श्रीकृष्ण भोग

मिड-डे-मील के तहत बनने वाले श्रीकृष्ण भोग को लेकर अतिरिक्त आयुक्त मिड-डे-मील मयंक शुक्ला ने आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार में प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 प्रदेशभर में 5 सितम्बर से शुरू हुआ अभियान 5 दिसम्बर तक संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जन समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में विद्यालय स्तर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेगा पीटीएम की जा रही है। इस दिन जन समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में विद्यालय स्तर पर श्रीकृष्ण भोग कार्यक्रम कराने जाने के लिए सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करने को कहा गया है।