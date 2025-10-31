Rajasthan RTE: निजी स्कूलों में 2.37 लाख को ही मिला निशुल्क एडमिशन, 26,567 आवेदन खारिज

सत्यापन दलों की रिपोर्ट के बाद ही इस शिक्षा सत्र में निशुल्क प्रवेशित लगभग 2.37 लाख विद्यार्थियों की फीस के पुर्नभरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार राजस्थान के 31720 निजी स्कूलों में 2,37,407 छात्र-छात्राओं को आरटीई के तहत निशुल्क एडमिशन मिला है। निजी स्कूलों की 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए प्रदेश के 308064 अभ्यर्थियों ने अपनी पसंद की स्कूलों की चॉइस भारी थी। 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए इन विद्यार्थियों का वरीयता क्रम निर्धारण किया गया। आरटीई के तहत सशुल्क बालकों के प्रवेश के आधार पर वरीयता में चयनित निशुल्क प्रवेश के अंतिम चरण का आवंटन 31 अगस्त को किया गया। जिसमें सामने आया कि 308064 अभ्यर्थियों में से 237407 को ही प्रदेश के 31720 स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिला है।