ये है राजस्थान का ‘फुटबॉल वाला गांव’, फ्री मिलती है 135 लड़कियों को ट्रेनिंग, किट और एजुकेशन

एकेडमी की मुन्नी भांभू का चयन अंडर-16 भारतीय टीम में हुआ और उन्होंने रजत पदक विजेता टीम में अहम भूमिका निभाई। वे अब अंडर-17 टीम का हिस्सा हैं। दुर्गा कंवर का चयन अंडर-17 भारतीय टीम कैंप में हुआ है। भूटान में चल रही प्रतियोगिता में भी यहां की बालिका टीम हिस्सा ले रही है। हाल ही में नेशनल टूर्नामेंट में एकेडमी की 12 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान को 60 साल बाद विजेता बनाया।