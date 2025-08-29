Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

ये है राजस्थान का ‘फुटबॉल वाला गांव’, फ्री मिलती है 135 लड़कियों को ट्रेनिंग, किट और एजुकेशन

Football Academy In Bikaner: खेल के साथ एकेडमी में इन बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा का भी प्रबंध है। सभी को नि:शुल्क किट और ट्रेनिंग दी जाती है।

बीकानेर

अतुल आचार्य

Aug 29, 2025

एक मैच के दौरान राजस्थान की मुन्नी भांभू (फोटो: पत्रिका)

Sports Day 2025: खेतों में अपने परिवार का हाथ बटाने वाली बेटियों ने सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन वे अपने सपनों को 'गोल' में बदलेंगी लेकिन अब यह हकीकत बना गया है। कहानी है बीकानेर जिले से 72 किलोमीटर दूर ढिंगसरी गांव की। अब इसे 'फुटबॉल वाला गांव' भी कहा जाने लगा है।

जहां खेत में बनीं फुटबॉल एकेडमी में 200 से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यासरत हैं जिनमें 135 बेटियां शामिल हैं। इनके सपनों को आकार दिया अर्जुन अवार्डी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मगन सिंह ने। खेल के साथ एकेडमी में इन बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा का भी प्रबंध है। सभी को नि:शुल्क किट और ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही बालिका हॉस्टल का निर्माण भी जारी है।

ये भी पढ़ें

बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: राजस्थान में खुलेंगे रोजगार के अवसर, इस जिले में बनेगा 22.78 हैक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र
कोटा
image

मुन्नी-दुर्गा भारतीय टीम का हिस्सा

एकेडमी की मुन्नी भांभू का चयन अंडर-16 भारतीय टीम में हुआ और उन्होंने रजत पदक विजेता टीम में अहम भूमिका निभाई। वे अब अंडर-17 टीम का हिस्सा हैं। दुर्गा कंवर का चयन अंडर-17 भारतीय टीम कैंप में हुआ है। भूटान में चल रही प्रतियोगिता में भी यहां की बालिका टीम हिस्सा ले रही है। हाल ही में नेशनल टूर्नामेंट में एकेडमी की 12 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान को 60 साल बाद विजेता बनाया।

खेत से शुरुआत, आज 18.5 बीघा का कैंपस

एकेडमी की शुरुआत खेत में खेलने से हुई थी। इसका सपना मगन सिंह ने साल 2020 में देखा था। बाद में विक्रम सिंह राजवी ने 8 बीघा जमीन खरीदी। दो बीघा गिफ्ट में मिली। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने पर 15 बीघा जमीन और जोड़ी गई जो खुद के परिवार की थी। अब कुल 18.5 बीघा में तीन मैदान तैयार हैं। भामाशाह भी सहयोग में आगे आए हैं।

गांव से ही निकलें खिलाड़ी

विक्रम सिंह राजवी कहते हैं 'बचपन से इसी गांव में खेलना शुरू किया था। सपना है कि इसी गांव से तैयार खिलाड़ी भारतीय टीम में खेलें और देश का नाम रोशन करें।'

ये भी पढ़ें

Funnel Cloud: राजस्थान के आसमान में दिखा ‘खतरनाक बवंडर’, जमीन तक आता तो मच जाती तबाही, देखें वीडियो
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / ये है राजस्थान का ‘फुटबॉल वाला गांव’, फ्री मिलती है 135 लड़कियों को ट्रेनिंग, किट और एजुकेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.