साइबर क्राइम का नया तरीका! सिम अपग्रेड के नाम पर मोबाइल हैक कर खाते से 1.21 लाख रुपए पार, पुलिस में मामला दर्ज

ग्राम गतौरा निवासी दीपक श्रीवास (25) के मोबाइल पर 1 सितंबर 2024 को कॉल आया। कॉलर ने सिम अपग्रेड करने की बात कही और लिंक भेज कर ओटीपी मांगा। जैसे ही दीपक ने ओटीपी शेयर किया, मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने पहले 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया और फिर 1 से 4 अक्टूबर के बीच खाते से कुल 1,21,100 रुपए उड़ा दिए।