साइबर क्राइम का नया तरीका! सिम अपग्रेड के नाम पर मोबाइल हैक कर खाते से 1.21 लाख रुपए पार, पुलिस में मामला दर्ज

CG Fraud News: बिलासपुर जिले में साइबर ठगों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपी ने जियो कंपनी का कर्मचारी बनकर कॉल किया और युवक का मोबाइल नंबर हैक कर लिया। इसके बाद बैंक खाते से अलग-अलग किस्तों में 1.21 लाख रुपए निकाल लिए गए।
ग्राम गतौरा निवासी दीपक श्रीवास (25) के मोबाइल पर 1 सितंबर 2024 को कॉल आया। कॉलर ने सिम अपग्रेड करने की बात कही और लिंक भेज कर ओटीपी मांगा। जैसे ही दीपक ने ओटीपी शेयर किया, मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने पहले 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया और फिर 1 से 4 अक्टूबर के बीच खाते से कुल 1,21,100 रुपए उड़ा दिए।
ठगी का अहसास होने पर अब जाकर पीड़ित ने साइबर सेल और मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई संजय यादव कर रहे हैं।
लोग किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर बैंक/मोबाइल से जुड़ी जानकारी साझा न करें। कंपनियों के नाम पर आने वाले अपग्रेडेशन, कैशबैक और इनाम जैसे झांसे से सतर्क रहें।