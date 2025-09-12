Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

साइबर क्राइम का नया तरीका! सिम अपग्रेड के नाम पर मोबाइल हैक कर खाते से 1.21 लाख रुपए पार, पुलिस में मामला दर्ज

Fraud News: बिलासपुर जिले में साइबर ठगों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपी ने जियो कंपनी का कर्मचारी बनकर कॉल किया और युवक का मोबाइल नंबर हैक कर लिया।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 12, 2025

Fraud (photo-patrika)
Fraud (photo-patrika)

CG Fraud News: बिलासपुर जिले में साइबर ठगों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपी ने जियो कंपनी का कर्मचारी बनकर कॉल किया और युवक का मोबाइल नंबर हैक कर लिया। इसके बाद बैंक खाते से अलग-अलग किस्तों में 1.21 लाख रुपए निकाल लिए गए।

ग्राम गतौरा निवासी दीपक श्रीवास (25) के मोबाइल पर 1 सितंबर 2024 को कॉल आया। कॉलर ने सिम अपग्रेड करने की बात कही और लिंक भेज कर ओटीपी मांगा। जैसे ही दीपक ने ओटीपी शेयर किया, मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने पहले 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया और फिर 1 से 4 अक्टूबर के बीच खाते से कुल 1,21,100 रुपए उड़ा दिए।

ठगी का अहसास होने पर अब जाकर पीड़ित ने साइबर सेल और मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई संजय यादव कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

MBBS एडमिशन में फर्जीवाड़ा… BJP नेता की भतीजी समेत अन्य छात्राओं का प्रवेश कैंसिल, ऐसे खुला राज
बिलासपुर
NEET (Patrika File Photo)

ओटीपी शेयर न करें

लोग किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर बैंक/मोबाइल से जुड़ी जानकारी साझा न करें। कंपनियों के नाम पर आने वाले अपग्रेडेशन, कैशबैक और इनाम जैसे झांसे से सतर्क रहें।

ये भी पढ़ें

MBA पास, लेकिन अपराधी बन गया डायरेक्टर… माइक्रोफाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर ने निवेशकों से झांसे में लिए करोड़ों, ओडिशा से गिरफ्तार
बालोद
ठगी का आरोपी गिरफ्तार( फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 11:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / साइबर क्राइम का नया तरीका! सिम अपग्रेड के नाम पर मोबाइल हैक कर खाते से 1.21 लाख रुपए पार, पुलिस में मामला दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.