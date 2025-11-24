पानी की टंकी बनी काल: घर के आंगन में खेलते-खेलते फिसली नन्हीं परी, चप्पल देखकर शक हुआ तो मिला शव

हादसा इतनी खामोशी से हुआ कि घर में किसी को कानों-कान खबर तक नहीं लगी। कुछ देर बाद जब परिजनों ने बच्ची को आसपास नहीं देखा, तो बेचैनी बढ़ गई। खोजबीन करते हुए जब वे पानी की टंकी के पास पहुंचे, तो परी की चप्पल वहीं पड़ी मिली। शक गहराया और परिजन टंकी की ओर दौड़े। अंदर झांककर देखा तो मासूम पानी में निर्जीव पड़ी थी। हृदय कांप उठा। बिना समय गंवाए उसे निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद परी को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही अस्पताल में कोहराम मच गया। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव के लोग भी सदमे में हैं।