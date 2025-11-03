CG News: 20 साल में 8 गोलीकांड, लाइसेंसी नहीं अवैध हथियारों से चली गोलियां, ये आकंड़ें देख चौंक जाएंगे आप

2004 से अब तक यानी बीते 20 सालों में जिले में कुल 8 चर्चित गोलीकांड हुए, इन वारदातों में लाइसेंसी हथियार की जगह अवैध हथियार का अधिक उपयोग हुआ है। इन मामलों में हत्या, रंजिश और आपसी विवाद में ज्यादातर कट्टा या देसी पिस्तौल से फायरिंग की गई। जबकि 2 से 3 आत्महत्या के मामलों में लोगों ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी। इसमें 2012 में बिलासपुर एसपी रहे राहुल शर्मा ने खुदकुशी की थी। वहीं हाल ही में सितंबर माह में सरकंडा थाना क्षेत्र में बिल्डर चित्रसेन सिंह के 20 वर्षीय बेटे संस्कार सिंह ने लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से खुद को गोली मार ली थी।