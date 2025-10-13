हथियार लहराकर ‘डॉन’ बनने वालों की अब जेल में चौकी… लुट्टू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, तीन राज्यों तक फैला नेटवर्क

गिरफ्तार आरोपियों में लुट्टू पांडेय उर्फ रितेश, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव शामिल हैं। इनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एयर गन, चाकू, बेसबॉल स्टिक और बुलेट बाइक जब्त की गई है। इन सभी के सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ धमकी भरे वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्ति की जब्ती और अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी है।