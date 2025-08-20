Bilaspur News: मेयर के जेठ समेत 9 भाजपा नेता जुआ खेलते गिरफ्तार, क्वाइन पर लगा रहे थे लाखों के दांव… मचा बवाल

पुलिस ने मौके से नकद और क्वाइन भी जब्त किया है, जिन पर लाखों रुपए का दांव लगाया जा रहा था। सरकंडा के कोनी रोड स्थित महावीर अग्रवाल के बाड़ा में जुए का फड़ संचालित हो रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें कारोबारी रमेश कुमार अग्रवाल, राय साहब बनवारीलाल , सुशील अग्रवाल, बागड़िया टाइल्स के कारोबारी चंद्रशेखर अग्रवाल, विजय विधानी, हरवंश लाल अजमानी, बिहारी ताम्रकार, तेजेश्वर वर्मा, सुनील अग्रवाल और पारस राय शामिल हैं।