बिलासपुर

Bilaspur News: मेयर के जेठ समेत 9 भाजपा नेता जुआ खेलते गिरफ्तार, क्वाइन पर लगा रहे थे लाखों के दांव… मचा बवाल

Bilaspur News: बिलासपुर सरकंडा पुलिस ने सोमवार की शाम शहर में जुए के बड़े फड़ पर छापेमारी कर 9 रसूखदार जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 20, 2025

गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Bilaspur News: बिलासपुर सरकंडा पुलिस ने सोमवार की शाम शहर में जुए के बड़े फड़ पर छापेमारी कर 9 रसूखदार जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में महापौर पूजा विधानी के जेठ विजय विधानी, भाजपा नेता के करीबी कारोबारी, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और होटल कारोबारी शामिल हैं।

पुलिस ने मौके से नकद और क्वाइन भी जब्त किया है, जिन पर लाखों रुपए का दांव लगाया जा रहा था। सरकंडा के कोनी रोड स्थित महावीर अग्रवाल के बाड़ा में जुए का फड़ संचालित हो रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें कारोबारी रमेश कुमार अग्रवाल, राय साहब बनवारीलाल , सुशील अग्रवाल, बागड़िया टाइल्स के कारोबारी चंद्रशेखर अग्रवाल, विजय विधानी, हरवंश लाल अजमानी, बिहारी ताम्रकार, तेजेश्वर वर्मा, सुनील अग्रवाल और पारस राय शामिल हैं।

आरोपियों को छुड़ाने बनाया दबाव, किसी की नहीं चली

इस कार्रवाई के बाद रसूखदार जुआरियों ने अपने-अपने करीबी नेता और अफसरों को फोन लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद सरकंडा थाना परिसर में उनके करीबियों की भीड़ जुट गई। इस दौरान आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश भी की गई। लेकिन, पुलिस अफसरों ने किसी की नहीं सुनी। एसएसपी रजनेश सिंह ने साफ कहा कि किसी भी जुआरी पर रहम नहीं की जा सकती।

Updated on:

20 Aug 2025 12:15 pm

Published on:

20 Aug 2025 12:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur News: मेयर के जेठ समेत 9 भाजपा नेता जुआ खेलते गिरफ्तार, क्वाइन पर लगा रहे थे लाखों के दांव… मचा बवाल

