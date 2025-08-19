फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने वाले न जाने कितने ‘जनक राम’, डीईओ ने शिक्षक को किया बर्खास्त… 2 ससपेंड

जब से शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई है तब से ऐसे फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आ गई थी। सूत्रों की माने तो कम से कम 25 फीसदी शिक्षाकर्मी फर्जी मार्कशीट से नौकरी कर रहे हैं। कोई निजी स्कूलों से फर्जी अनुभव प्रमाणत्र का अनुभव सर्टीफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे हैं। सोमवार को हुए खुलासे में जिले के जनकराम पर आरोप था कि वह रमाशंकर पिता धनराज सिंह के अंकसूची में कूटरचना कर अपने नाम अंकित कर लिया और नौकरी कर रहा था। मामले की शिकायत पर जनपद पंचायत सीईओ नवागढ़ को जांच अधिकारी बनाया गया। जांच अधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।