स्वतंत्रता दिवस

गरियाबंद

शिक्षक की गुंडागर्दी: सरेआम छात्र से की गाली-गलौज, फिर कार से कुचलने की कोशिश… थाने में शिकायत दर्ज

Breaking News: एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर अपने ही छात्र के साथ गाली-गलौज करने और फिर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है।

Khyati Parihar

Aug 14, 2025

Crime (फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज)

Crime News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर अपने ही छात्र के साथ गाली-गलौज करने और फिर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्र रोजाना की तरह स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपी शिक्षक मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिक्षक ने पहले छात्र को बिना वजह गालियां देनी शुरू कर दीं। जब छात्र ने इसका विरोध किया और वहां से जाने लगा, तो शिक्षक ने अपनी कार छात्र की ओर तेजी से मोड़ी और उसे कुचलने की कोशिश की। छात्र समय रहते सड़क किनारे हट गया और बाल-बाल बच गया।

शराब के नशे में था आरोपी

स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय शिक्षक नशे की हालत में था। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने छात्र को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन तुरंत छात्र को लेकर फिंगेश्वर थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।फिंगेश्वर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है।

14 Aug 2025 11:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / शिक्षक की गुंडागर्दी: सरेआम छात्र से की गाली-गलौज, फिर कार से कुचलने की कोशिश… थाने में शिकायत दर्ज

