शिक्षक की गुंडागर्दी: सरेआम छात्र से की गाली-गलौज, फिर कार से कुचलने की कोशिश… थाने में शिकायत दर्ज

स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय शिक्षक नशे की हालत में था। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने छात्र को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन तुरंत छात्र को लेकर फिंगेश्वर थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।फिंगेश्वर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है।