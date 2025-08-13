13 अगस्त 2025,

बुधवार

कांकेर

Crime News: बॉयफ्रेंड के शौक पूरे करने गर्लफ्रेंड बनी 'चोरनी', घर से ही कर डाली लाखों की चोरी… जानें कैसे खुली पोल

Kanker Crime News: नरहरपुर थाने की हल्बा चौकी से अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने बॉयफ्रैंड को बाइक दिलाने के लिए चोरी की पूरी योजना बनाई और घटना को अंजाम भी दे दिया।

कांकेर

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: नरहरपुर थाने की हल्बा चौकी से अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने के लिए चोरी की पूरी योजना बनाई और घटना को अंजाम भी दे दिया। चोरी की यह वारदात पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सुलझा ली। गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। चोरी किया गया करीब दो लाख का माल भी बरामद किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 9 अगस्त को कन्हैया पटेल ने हल्बा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे वे अपने घर डूमरपानी से सब्जी बेचने बाजार गए थे। रात 8 बजे घर लौटे, तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। सारा सामान बिखरा पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो दो पेटियों के ताले टूटे हुए थे और उसमें रखा कीमती सामान गायब था।

Crime news: सट्टे के पैसे के लेन-देन के लिए खाता खुलवा कर देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 13 पहले ही जा चुके हैं जेल
अंबिकापुर
Crime news

घर से जेवर-पैसे उड़ाए

चोरी गए सामान में 95,000 नगद, सोने का एक मंगलसूत्र, सोने की 1 मराठी माला, एक जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, चांदी की एक करधनी और 1 जोड़ी चांदी की पायल शामिल थे। चोरी हुए कुल सामान की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई। कन्हैया पटेल की रिपोर्ट पर धारा 305(ए), 331(3) के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्रकरण की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अफसरों ने फौरन टीम बनाई। सूत्रों से जानकारी मिली कि गांव के ही करूणा पटेल और ताम्रध्वज विश्वकर्मा घटना के दिन संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सख्ती से पूछने पर करूणा पटेल ने चोरी की बात कबूल कर ली।

पूरा पैसा और माल बरामद किया गया

पुलिस ने ताम्रध्वज विश्वकर्मा के घर से 95,000 नगद बरामद किया। वहीं, करूणा पटेल के घर से सारे जेवरात बरामद किए गए। इस तरह पूरे करीब दो लाख रुपए के सामान की जब्ती हो चकी है। गिरफ्तार आरोपी करूणा अभी 22 साल की है और राजेश भी इतने ही साल का है। दोनों डूमरपानी गांव के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पूरे ऑपरेशन में हल्बा चौकी प्रभारी निरीक्षक मालिक राम केंवट, हैड कॉन्स्टेबल सुकदेव ध्रुव, चंद्रभान टेकाम समेत अन्य स्टाफ की अहम भूमिका रही।

प्रेमिका की साजिश में प्रेमी ने दिया साथ

पूछताछ में खुलासा हुआ कि करूणा पटेल और ताम्रध्वज विश्वकर्मा एक-दूसरे से प्यार करते हैं। ताम्रध्वज को बाइक खरीदनी थी पर पैसों की कमी थी। इसी के चलते दोनों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई। 8 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे करूणा पटेल ने कन्हैया पटेल के घर घुसकर बसूला से ताला तोड़ा। कमरे के अंदर रखी दो पेटियों को खोलकर पैसे और गहने चुरा लिए। इस दौरान ताम्रध्वज बाहर निगरानी करता रहा। चोरी के बाद नगद रकम ताम्रध्वज को दे दी, ताकि वह बाइक खरीद सके। वहीं गहनों को करूणा पटेल अपने घर ले गई।

युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटा, फिर गला घोंटकर 17 लोगों ने मार डाला… इस वजह से खेला खूनी खेल
जांजगीर चंपा
मौत (Photo source- Patrika)

13 Aug 2025 10:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Crime News: बॉयफ्रेंड के शौक पूरे करने गर्लफ्रेंड बनी 'चोरनी', घर से ही कर डाली लाखों की चोरी… जानें कैसे खुली पोल

