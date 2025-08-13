Crime News: बॉयफ्रेंड के शौक पूरे करने गर्लफ्रेंड बनी ‘चोरनी’, घर से ही कर डाली लाखों की चोरी… जानें कैसे खुली पोल

पुलिस ने ताम्रध्वज विश्वकर्मा के घर से 95,000 नगद बरामद किया। वहीं, करूणा पटेल के घर से सारे जेवरात बरामद किए गए। इस तरह पूरे करीब दो लाख रुपए के सामान की जब्ती हो चकी है। गिरफ्तार आरोपी करूणा अभी 22 साल की है और राजेश भी इतने ही साल का है। दोनों डूमरपानी गांव के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पूरे ऑपरेशन में हल्बा चौकी प्रभारी निरीक्षक मालिक राम केंवट, हैड कॉन्स्टेबल सुकदेव ध्रुव, चंद्रभान टेकाम समेत अन्य स्टाफ की अहम भूमिका रही।