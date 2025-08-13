CG News: आत्मानंद स्कूल में 24 के बजाय 5 शिक्षक, आक्रोशित छात्रों ने किया नेशनल हाईवे जाम, प्रशासन ने दिया आश्वासन

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है, जिसकी शिकायत कई बार शिक्षा विभाग से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से परीक्षा की तैयारी और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं छात्र-छात्राओं ने बताया कि पिछले दो वर्षों से शिक्षकों की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। वहीं, इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों को नजर अंदाज किया जा रहा है।