कोरबा

CG News: आत्मानंद स्कूल में 24 के बजाय 5 शिक्षक, आक्रोशित छात्रों ने किया नेशनल हाईवे जाम, प्रशासन ने दिया आश्वासन

Korba News: कोरबा जिले के पासान स्थित आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थियों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

कोरबा

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

छात्र-छात्राएं उतरे सड़क पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
छात्र-छात्राएं उतरे सड़क पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कोरबा जिले के पासान स्थित आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थियों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में जहां 24 शिक्षकों की स्वीकृत पद संख्या है, वहीं वर्तमान में केवल 5 शिक्षक कार्यरत हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

दो पाली में संचालित होती है स्कूल

जानकारी के मुताबिक, आत्मानंद विद्यालय में दो पाली में स्कूल संचालित होता है, जहां हिंदी माध्यम के बच्चे सुबह 7:00 बजे आते हैं। वहीं, दूसरी पाली में अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। आज सुबह 7 बजे जब बच्चे स्कूल आए इस दौरान सभी बच्चों ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए क्लास पढ़ाई करने नहीं गए और सभी पसान स्थित नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग पर हाथ में तख्ती लिए चक्काजाम कर दिया।

अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था कराने का आश्वासन

कोरबा-पसान मुख्य मार्ग पर चक्काजाम से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने जल्द ही अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया।

स्थानीय लोगों ने कही ये बात

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है, जिसकी शिकायत कई बार शिक्षा विभाग से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से परीक्षा की तैयारी और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं छात्र-छात्राओं ने बताया कि पिछले दो वर्षों से शिक्षकों की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। वहीं, इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों को नजर अंदाज किया जा रहा है।

Published on:

13 Aug 2025 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: आत्मानंद स्कूल में 24 के बजाय 5 शिक्षक, आक्रोशित छात्रों ने किया नेशनल हाईवे जाम, प्रशासन ने दिया आश्वासन

