Atmanand Schools: आत्मानंद स्कूलों में दो साल बाद फिर शुरू हुई भर्ती की प्रक्रिया, अब 71 नहीं, 73 पदों पर होगी भर्ती

Atmanand Schools: दो साल पहले रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शुरू होने के बाद रोकी गई भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। पहले 71 पदों के लिए संविदा भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब 73 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें 5 पदों को बढ़ाने के साथ ही 3 पद विलोपित कर दिए गए हैं। वहीं, 27 की जगह में 26 आत्मानंद स्कूलों में भर्ती होगी। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 27 सितंबर 2023 को आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन कई कारणों से दो साल से भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। इससे जुड़ी खबरें पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी।