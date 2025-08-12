Road Accident: SDM की गाड़ी से टकराकर गर्भवती महिला की मौत, पति और 2 बच्चे घायल… रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली

Road Accident: एसडीएम की सरकारी गाड़ी से हुए सड़क हादसे में 5 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति और दो बच्चे भी घायल हो गए। घटना 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन हुई थी, लेकिन हादसे के बाद वाहन समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। सोमवार को ग्रामीणों ने वाहन को खोजकर पुलिस को सौंप दिया है। घटना कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह गांव के पास हुई।
जानकारी के अनुसार, भरनी के देवरी गांव निवासी सुमित सूर्यवंशी अपनी पत्ती हेमलता और 7 साल की बेटी मिंटी और 10 साल के बेटे रिशु के साथ रक्षाबंधन त्योहार मनाने अपने ससुराल सेमरताल जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार सरकारी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 माह की गर्भवती हेमलता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति सुमित और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए।
हादसे के बाद वाहन समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि यह वाहन पेंड्रा एसडीएम ऋचा चंद्राकर का सरकारी वाहन है। घटना के बाद ग्रामीणों ने खुद वाहन को तलाश किया और पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर वाहन मिलने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि फरार ड्राइवर को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।