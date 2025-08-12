12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

Road Accident: SDM की गाड़ी से टकराकर गर्भवती महिला की मौत, पति और 2 बच्चे घायल… रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली

Road Accident: एसडीएम की सरकारी गाड़ी से हुए सड़क हादसे में 5 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति और दो बच्चे भी घायल हो गए।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

Representative Image

Road Accident: एसडीएम की सरकारी गाड़ी से हुए सड़क हादसे में 5 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति और दो बच्चे भी घायल हो गए। घटना 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन हुई थी, लेकिन हादसे के बाद वाहन समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। सोमवार को ग्रामीणों ने वाहन को खोजकर पुलिस को सौंप दिया है। घटना कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह गांव के पास हुई।

जानकारी के अनुसार, भरनी के देवरी गांव निवासी सुमित सूर्यवंशी अपनी पत्ती हेमलता और 7 साल की बेटी मिंटी और 10 साल के बेटे रिशु के साथ रक्षाबंधन त्योहार मनाने अपने ससुराल सेमरताल जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार सरकारी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 माह की गर्भवती हेमलता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति सुमित और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए।

ये भी पढ़ें

CG Road Accident: भाई को राखी बांधने जा रही महिला का उजड़ गया सुहाग, पति को ट्रक ने कुचला, मासूम बेटा समेत खुद गंभीर
सुरजपुर
CG Road Accident

फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस

हादसे के बाद वाहन समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि यह वाहन पेंड्रा एसडीएम ऋचा चंद्राकर का सरकारी वाहन है। घटना के बाद ग्रामीणों ने खुद वाहन को तलाश किया और पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर वाहन मिलने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि फरार ड्राइवर को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

ड्यूटी पर निकले डिप्टी रेंजर को मालवाहक ने मारी भीषण टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में पसरा मातम
राजनंदगांव
सड़क हादसे में डिप्टी रेंजर की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 10:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Road Accident: SDM की गाड़ी से टकराकर गर्भवती महिला की मौत, पति और 2 बच्चे घायल… रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.