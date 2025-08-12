Road Accident: SDM की गाड़ी से टकराकर गर्भवती महिला की मौत, पति और 2 बच्चे घायल… रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली

जानकारी के अनुसार, भरनी के देवरी गांव निवासी सुमित सूर्यवंशी अपनी पत्ती हेमलता और 7 साल की बेटी मिंटी और 10 साल के बेटे रिशु के साथ रक्षाबंधन त्योहार मनाने अपने ससुराल सेमरताल जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार सरकारी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 माह की गर्भवती हेमलता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति सुमित और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए।