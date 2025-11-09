शिक्षा के मंदिर में नशे का खेल, वीडियो वायरल होने के बाद सहायक शिक्षक निलंबित, एक माह में 7 से अधिक गुरुजी पर गिरी गाज

शिक्षा के मंदिर में ज्ञान की अलख जगाने वाले शिक्षक ही अब शराब के नशे में मदहोश होने लगे हैं। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से ऐसी शिकायतें डीईओ कार्यालय को मिल रही हैं। हाल ही में एक माह के भीतर ही जेडी व डीईओ ने 7 से अधिक शराबी शिक्षकों को निलंबित किया है। इसके बाद भी रोजाना शराबी शिक्षकों के सोशल मीडिया में वीडियो और शिकायतें कार्यालय में प्राप्त हो रही हैं।