शिक्षा के मंदिर में नशे का खेल, वीडियो वायरल होने के बाद सहायक शिक्षक निलंबित, एक माह में 7 से अधिक गुरुजी पर गिरी गाज

निलंबित (photo- unsplash image)
CG Suspend News: शासकीय जन. प्राथमिक शाला परसदा किसान विकासखंड मस्तुरी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) अनुरंजन कुजूर को नशे की हालत में स्कूल आने और गुटखा सेवन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है और इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है। दो दिन पहले शिक्षक का शराब के नशे में स्कूल आने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसके बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मस्तुरी को जांच के निर्देश दिए गए हैं।
उनसे प्राप्त शिकायत में उल्लेख था कि शिक्षक अनुरंजन कुजूर शाला में शराब पीकर आते हैं और गुटखा खाते हैं, जिससे छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। जांच के दौरान प्रस्तुत वीडियो में शिक्षक ने स्वयं गुटखा खाने की बात स्वीकार की है, जिसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
शिक्षा के मंदिर में ज्ञान की अलख जगाने वाले शिक्षक ही अब शराब के नशे में मदहोश होने लगे हैं। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से ऐसी शिकायतें डीईओ कार्यालय को मिल रही हैं। हाल ही में एक माह के भीतर ही जेडी व डीईओ ने 7 से अधिक शराबी शिक्षकों को निलंबित किया है। इसके बाद भी रोजाना शराबी शिक्षकों के सोशल मीडिया में वीडियो और शिकायतें कार्यालय में प्राप्त हो रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग