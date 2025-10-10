नियम की आड़ में मनमानी! बिलासपुर में डायवर्टेड जमीन की भी रजिस्ट्री पर रोक, जरूरतमंद और वेंडर भी परेशान…

शहर के कुछ हिस्सों में अवैध प्लाटिंग के मामले सामने आए, लेकिन ये कई एकड़ में हुई थी। कुछ जगह सरकारी जमीन पर भी कब्जा सामने आया, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जगह प्रशासन छोटे प्लॉट वालों को परेशान करने में जुटा है। जबकि नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि डायवर्टेड प्लॉट को टुकड़े में बेचा जा सकता है, लेकिन यहां उल्लंघन किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने की मंशा भी सामने आ रही है।