CG Suspend News: सादी वर्दी में अवैध शराब पकड़ने पहुंचे, बिना कार्रवाई छोड़ा, दो आरक्षक सस्पेंड

CG Suspend News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रतनपुर थाना क्षेत्र के दो आरक्षकों को बिना अनुमति शराब पकड़ने जाने और बिना कार्रवाई छोड़े देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2025 को रतनपुर थाना अंतर्गत आरक्षक संजय खांडे और आरक्षक सुदर्शन मरकाम ने सादी वर्दी में ग्राम सिल्ली मोड़ स्थित कुआंजती गांव में अवैध शराब पकड़ने के लिए पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को अवगत नहीं कराया और बिना किसी कार्यवाही किए आरोपियों को छोड़ दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने दोनों आरक्षकों के आचरण को प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध और अनुशासनहीन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र बिलासपुर संबद्ध कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।
एसएसपी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करती है। उन्होंने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, कोटा को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी है। एसडीओपी को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे घटनाक्रम का परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विस्तृत प्रतिवेदन सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।