Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Suspend News: सादी वर्दी में अवैध शराब पकड़ने पहुंचे, बिना कार्रवाई छोड़ा, दो आरक्षक सस्पेंड

CG Suspend News: बिलासपुर जिले में रतनपुर थाना क्षेत्र के दो आरक्षकों को बिना अनुमति शराब पकड़ने जाने और बिना कार्रवाई छोड़े देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 31, 2025

CG Suspend News: सादी वर्दी में अवैध शराब पकड़ने पहुंचे, बिना कार्रवाई छोड़ा, दो आरक्षक सस्पेंड(photo-patrika)
CG Suspend News: सादी वर्दी में अवैध शराब पकड़ने पहुंचे, बिना कार्रवाई छोड़ा, दो आरक्षक सस्पेंड(photo-patrika)

CG Suspend News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रतनपुर थाना क्षेत्र के दो आरक्षकों को बिना अनुमति शराब पकड़ने जाने और बिना कार्रवाई छोड़े देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2025 को रतनपुर थाना अंतर्गत आरक्षक संजय खांडे और आरक्षक सुदर्शन मरकाम ने सादी वर्दी में ग्राम सिल्ली मोड़ स्थित कुआंजती गांव में अवैध शराब पकड़ने के लिए पहुंचे।

CG Suspend News: एसडीएम कोटा करेंगे जांच

इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को अवगत नहीं कराया और बिना किसी कार्यवाही किए आरोपियों को छोड़ दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने दोनों आरक्षकों के आचरण को प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध और अनुशासनहीन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र बिलासपुर संबद्ध कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।

ये भी पढ़ें

निगम के सब इंजीनियर को किया गया निलंबित, विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेने का आरोप
कोरबा
दुर्व्यवहार के चलते सब इंजीनियर निलंबित (Photo source- Patrika)

एसएसपी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करती है। उन्होंने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, कोटा को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी है। एसडीओपी को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे घटनाक्रम का परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विस्तृत प्रतिवेदन सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Suspend News: सादी वर्दी में अवैध शराब पकड़ने पहुंचे, बिना कार्रवाई छोड़ा, दो आरक्षक सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.