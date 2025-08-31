CG Suspend News: सादी वर्दी में अवैध शराब पकड़ने पहुंचे, बिना कार्रवाई छोड़ा, दो आरक्षक सस्पेंड

CG Suspend News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रतनपुर थाना क्षेत्र के दो आरक्षकों को बिना अनुमति शराब पकड़ने जाने और बिना कार्रवाई छोड़े देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2025 को रतनपुर थाना अंतर्गत आरक्षक संजय खांडे और आरक्षक सुदर्शन मरकाम ने सादी वर्दी में ग्राम सिल्ली मोड़ स्थित कुआंजती गांव में अवैध शराब पकड़ने के लिए पहुंचे।