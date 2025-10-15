Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

ऑटो चालक निकला लुटेरा, साथी के साथ मिलकर चाकू की नोक पर युवक से की लूट, CCTV से खुला राज

Crime News: बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने एक दिल दहला देने वाली रात की घटना का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

CG Crime News: बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने एक दिल दहला देने वाली रात की घटना का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहितपुरी गोस्वामी उर्फ शीनू और राजकुमार मानिकपुरी उर्फ बहरा ने 31 अगस्त की रात, ऑटो क्रमांक 10 यू-3066 में अपने ही यात्री से 1450 रुपए लूट लिए। अपराध को अंजाम देने के लिए उन्होंने सब्जी काटने का चाकू दिखाकर डराया था।

घटना के समय पीड़ित ऑटो में बैठ अपने बडे भाई की तबीयत खराब होने की वजह से बहतराई जा रहे थे। ऑटो चालक ने प्रार्थी को गलियों में घुमाया और चाकू दिखाकर 1450 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज और आरटीओ रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी मोहित गोस्वामी और उसके साथी राजकुमार मानिकपुरी को आखिरकार 1 महीना 13 दिन बाद गिरतार कर लिया। घटना में प्रयुक्त ऑटो और सब्जी काटने का चाकू भी जब्त कर लिया गया है।

CG Crime News: धारदार चाकू के साथ एक युवक गिरफ्तार

सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शनिचरी सब्जी बाजार के पास एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहा है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और विक्रम साहू निवासी अशोक विहार फेस-2, सरकंडा को पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Crime News: स्वच्छ भारत मिशन कार्य में 11 लाख की हेराफेरी, सचिव सस्पेंड… जांच में पाया गया फर्जी भुगतान
जांजगीर चंपा
सस्पेंड (Photo Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 04:10 pm

Published on:

15 Oct 2025 04:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ऑटो चालक निकला लुटेरा, साथी के साथ मिलकर चाकू की नोक पर युवक से की लूट, CCTV से खुला राज

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

चर्चित खंडेलवाल हत्याकांड में HC का बड़ा फैसला… घायल पत्नी की गवाही को विश्वसनीय माना, आरोपियों को आजीवन कारावास

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा

CG News: बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव की एक और उपलब्धि, माउंट यूनम में फहराया तिरंगा
बिलासपुर

बिलासपुर का युवक समुद्र में डूबा.. तीन दोस्त गए थे जगन्नाथपुरी, एक की मौत

CG News
बिलासपुर

दीपावली पर सड़क सुरक्षा के सख्त इंतजाम, एएसपी ने कहा- सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई… दी चेतवानी

सड़क पर पटाखे फोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

आवारा मवेशियों से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- योजनाएं कागज पर नहीं, जमीन पर दिखे असर… दिए ये निर्देश

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.