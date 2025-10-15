ऑटो चालक निकला लुटेरा, साथी के साथ मिलकर चाकू की नोक पर युवक से की लूट, CCTV से खुला राज

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
CG Crime News: बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने एक दिल दहला देने वाली रात की घटना का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहितपुरी गोस्वामी उर्फ शीनू और राजकुमार मानिकपुरी उर्फ बहरा ने 31 अगस्त की रात, ऑटो क्रमांक 10 यू-3066 में अपने ही यात्री से 1450 रुपए लूट लिए। अपराध को अंजाम देने के लिए उन्होंने सब्जी काटने का चाकू दिखाकर डराया था।
घटना के समय पीड़ित ऑटो में बैठ अपने बडे भाई की तबीयत खराब होने की वजह से बहतराई जा रहे थे। ऑटो चालक ने प्रार्थी को गलियों में घुमाया और चाकू दिखाकर 1450 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज और आरटीओ रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी मोहित गोस्वामी और उसके साथी राजकुमार मानिकपुरी को आखिरकार 1 महीना 13 दिन बाद गिरतार कर लिया। घटना में प्रयुक्त ऑटो और सब्जी काटने का चाकू भी जब्त कर लिया गया है।
सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शनिचरी सब्जी बाजार के पास एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहा है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और विक्रम साहू निवासी अशोक विहार फेस-2, सरकंडा को पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
