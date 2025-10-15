ऑटो चालक निकला लुटेरा, साथी के साथ मिलकर चाकू की नोक पर युवक से की लूट, CCTV से खुला राज

घटना के समय पीड़ित ऑटो में बैठ अपने बडे भाई की तबीयत खराब होने की वजह से बहतराई जा रहे थे। ऑटो चालक ने प्रार्थी को गलियों में घुमाया और चाकू दिखाकर 1450 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज और आरटीओ रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी मोहित गोस्वामी और उसके साथी राजकुमार मानिकपुरी को आखिरकार 1 महीना 13 दिन बाद गिरतार कर लिया। घटना में प्रयुक्त ऑटो और सब्जी काटने का चाकू भी जब्त कर लिया गया है।