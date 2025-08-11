11 अगस्त 2025,

सोमवार

बिलासपुर

UPSC Exam 2025: बड़ी खबर! यूपीएससी Prelims पास करने पर मिलेगी एक लाख की राशि, जानें पूरी Detail…

UPSC Pre Exam 2025: वर्ष 2025 में सफल होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

बड़ी खबर! यूपीएससी Prelims पास करने पर मिलेगी एक लाख की राशि(photo-patrika)
बड़ी खबर! यूपीएससी Prelims पास करने पर मिलेगी एक लाख की राशि(photo-patrika)

UPSC Exam 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

UPSC Exam 2025: एससी-एसटी अभ्यर्थियों को मिलेगी एक लाख

आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2025 तक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी. भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. में स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ की बेटी श्वेता का UPSC में चयन, भारतीय सूचना सेवा से जुड़ीं…
रायपुर
छत्तीसगढ़ की बेटी श्वेता का UPSC में चयन(photo-patrika)

Published on:

11 Aug 2025 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / UPSC Exam 2025: बड़ी खबर! यूपीएससी Prelims पास करने पर मिलेगी एक लाख की राशि, जानें पूरी Detail…

