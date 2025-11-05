कांग्रेस नेता त्रिलोक बिहार चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त, पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान, CG के 55 नेता प्रचार में सक्रिय

छत्तीसगढ़ के करीब 55 नेता इस प्रचार में जुटे हैं। भाजपा संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय और हेमंत पाणिग्रही सहित कई नेता वहां की चुनावी रणनीति देख रहे हैं। पिछले चार महीने से सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक महस्के भाजपा की सोशल मीडिया टीम को लीड कर रहे हैं, जबकि नान के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव को सिवान, गोपालगंज और छपरा की जिम्मेदारी दी गई है। अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता पश्चिम और पूर्वी चंपारण की 21 विधानसभाओं की कमान संभाले हुए हैं।