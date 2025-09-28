हाईकोर्ट ने खारिज की भिलाई स्टील प्लांट की याचिका, बीएसपी कर्मी की पत्नी को सभी लाभ देने का दिया आदेश

विकास कोठे 14 जनवरी 2010 को मानसिक रूप से बीमार होने के बाद लापता हो गए थे। उनकी पत्नी चंदा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बावजूद बीएसपी ने चार्जशीट जारी कर 17 सितंबर 2011 को उन्हें सेवा से हटा दिया। पति की बर्खास्तगी के पत्नी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में याचिका लगाई। कैट ने बीएसपी का बर्खास्तगी आदेश रद्द कर सभी लाभ देने का आदेश दिया। बीएसपी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।