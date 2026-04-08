बिलासपुर में बर्ड फ्लू का खतरा, एम्स टीम ने जमीनी हालात का लिया जायजा, मानव संक्रमण की आशंका से बढ़ी सतर्कता

मंगलवार को टीम ने सबसे पहले कोनी स्थित कुक्कुट पालन केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। विशेषज्ञों ने पूरे परिसर का जायजा लेते हुए संक्रमण की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और कंटेनमेंट जोन की प्रभावशीलता को परखा। निरीक्षण के बाद टीम ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात कर जिले की मौजूदा स्थिति और संक्रमण की गंभीरता से अवगत कराया। साथ ही आगे उठाए जाने वाले जरूरी कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई।