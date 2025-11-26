OMG… ये कैसा गुस्सा! पारिवारिक विवाद में जीजा की उंगली दांत से काटी, घटना को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी

जीजा की उंगली दांत से काटी (फोटो सोर्स- pexels)
Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तारबाहर थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया। दरअसल, रायपुर की विशाल कॉलोनी निवासी हिलेंद्र बर्मन अपने परिवार के साथ ससुराल आए हुए थे। इसी दौरान उनका साला चंदन बंजारे शराब के नशे में घर पहुंचा और घर में जमकर उत्पात मचाने लगा।
घटना रात करीब 9.15 बजे की है। नशे में धुत चंदन ने घर आते ही अपनी मां सुनीता बंजारे से गाली-गलौज करते हुए बहस शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख हिलेंद्र की पत्नी पुष्पांजलि ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इससे चंदन और भड़क गया। उसने बहन के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली।
पत्नी को बचाने के लिए जब हिलेंद्र बीच-बचाव करने आगे बढ़े, तब आरोपी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बताया गया कि चंदन ने मारपीट करते हुए हिलेंद्र के बाएं हाथ की अनामिका उंगली को दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उंगली से लगातार खून बहता देख परिजन घबरा गए। इसके बाद पीड़ित हिलेंद्र बर्मन तत्काल थाना तारबाहर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी चंदन बंजारे के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने सहित संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
फिलहाल आरोपी घटना के बाद से फरार है। तारबाहर पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
