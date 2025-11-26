OMG… ये कैसा गुस्सा! पारिवारिक विवाद में जीजा की उंगली दांत से काटी, घटना को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी

पत्नी को बचाने के लिए जब हिलेंद्र बीच-बचाव करने आगे बढ़े, तब आरोपी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बताया गया कि चंदन ने मारपीट करते हुए हिलेंद्र के बाएं हाथ की अनामिका उंगली को दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उंगली से लगातार खून बहता देख परिजन घबरा गए। इसके बाद पीड़ित हिलेंद्र बर्मन तत्काल थाना तारबाहर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी चंदन बंजारे के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने सहित संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।