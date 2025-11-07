भरोसेमंद ठेकेदार बना धोखेबाज… कारोबारी से की 18 लाख की ठगी, इस तरह जाल में फंसाकर ऐंठे पैसे

फोटो सोर्स: पत्रिका
CG Fraud News: तोरवा थाना क्षेत्र के कश्यप कॉलोनी निवासी रितेश पाठक (45) से उसके ही भरोसेमंद ठेकेदार दिनेश मुदलियार ने 18 लाख की धोखाधड़ी कर फरार हो गया। मामला दर्ज होने के बाद सप्ताहभर बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है।
रितेश ने बताया कि दिनेश मुदलियार से पारिवारिक संबंध थे। दिनेश अक्सर पैसों की तंगी का हवाला देकर उनसे रकम उधार लेता रहा। वर्ष 2015 में पहली बार उसने रेलवे के काम के लिए 5 लाख रुपये लिए, जिनमें से केवल 2.25 लाख रुपए लौटाए। अगस्त 2015 में 75 हजार और अक्टूबर में 2 लाख रुपए फिर लिए। इस तरह कई किश्तों में अलग-अलग बहाने से कुल 41 लाख 50 हजार रुपए ले लिए।
विश्वास दिलाने के लिए ठेकेदार ने रितेश को एक कोरा चेक और स्वयं लिखा स्वीकृति पत्र भी दिया था। बीच में उसने 23 लाख 50 हजार रुपए लौटाए, लेकिन शेष 18 लाख रुपए देने में लगातार टालमटोल करता रहा और गायब हो गया।
2021-22 में रेलवे का नया वर्क ऑर्डर दिखाकर उसने फिर भरोसा दिलाया, लेकिन उसके बाद से गायब हो गया। अब वह न घर पर मिलता है, न फोन उठाता है। पीड़िति व्यापारी की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने ठेकेदार दिनेश मुदलियार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तोरवा पुलिस के अनुसार शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द उसे गिरतार कर लिया जाएगा।
