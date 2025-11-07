भरोसेमंद ठेकेदार बना धोखेबाज… कारोबारी से की 18 लाख की ठगी, इस तरह जाल में फंसाकर ऐंठे पैसे

2021-22 में रेलवे का नया वर्क ऑर्डर दिखाकर उसने फिर भरोसा दिलाया, लेकिन उसके बाद से गायब हो गया। अब वह न घर पर मिलता है, न फोन उठाता है। पीड़िति व्यापारी की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने ठेकेदार दिनेश मुदलियार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तोरवा पुलिस के अनुसार शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द उसे गिरतार कर लिया जाएगा।