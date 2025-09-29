CG Breaking News: कांग्रेस नेता के भतीजे ने गोली मारकर की आत्महत्या, भोपाल में कर रहा था NEET की तैयारी…

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को कांग्रेस नेता के भतीजे ने अचानक लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर अपनी जान दे दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह युवक भोपाल में रहकर NEET की तैयारी कर रहा था और उच्च शिक्षा के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, अचानक उठाए गए इस कदम ने पूरे परिवार और समाज को सदमे में डाल दिया।