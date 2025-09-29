CG Breaking News: कांग्रेस नेता के भतीजे ने गोली मारकर की आत्महत्या, भोपाल में कर रहा था NEET की तैयारी…

कांग्रेस नेता के भतीजे ने गोली मारकर की आत्महत्या(photo-patrika)
CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को कांग्रेस नेता के भतीजे ने अचानक लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर अपनी जान दे दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह युवक भोपाल में रहकर NEET की तैयारी कर रहा था और उच्च शिक्षा के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, अचानक उठाए गए इस कदम ने पूरे परिवार और समाज को सदमे में डाल दिया।
घटना के समय युवक अपने घर में ही था। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस ने मौके से पिस्टल जब्त कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
घटना ने न केवल परिवार को तोड़ा है, बल्कि समाज में भी चिंता और शोक की लहर दौड़ा दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या आत्महत्या के पीछे कोई मानसिक दबाव, अकेलापन या अन्य कारण थे। कांग्रेस नेता ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और परिवार को सांत्वना दी। प्रशासन और पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से विवेचना करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
