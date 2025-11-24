Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Crime News: कबाड़ी का कुत्ता बना हथियार! समझौते के लिए पहुंचे युवकों पर करवाया हमला, थाने पहुंचा मामला

Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रोचक मामला सामने आया है, जहां कबाड़ दुकान संचालक ने विवाद के बीच अपने पालतू डॉगी को युवक पर हमला करने के लिए उकसा दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 24, 2025

Dog bite

प्रतीकात्मक तस्वीर

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रोचक मामला सामने आया है, जहां कबाड़ दुकान संचालक ने विवाद के बीच अपने पालतू डॉगी को युवक पर हमला करने के लिए उकसा दिया। हमले में युवक की दाहिनी जांघ गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

मिली जानकारी के मुताबिक, कतियापारा निवासी सुमीत कुशवाहा जो वाहन चालक है, अपने साथियों आलोक वर्मा, रिंकू देवागन और राज प्रधान उर्फ दादू के साथ संचालक राजू साहू से बातचीत करने पुराने बस स्टैंड पहुंचा था। सुमीत के अनुसार वह अपने साथी राज प्रधान के साथ हुई पुरानी लड़ाई की वजह जानने गया था।

पालतू डॉगी को युवकों पर छोड़ दिया

बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान कबाड़ी राजू साहू ने गुस्से में अपनी पालतू डॉगी को युवकों पर छोड़ दिया। अचानक हुए हमले से तीनों युवक घबरा गए और भागने लगे। कुतिया ने भौंकते हुए सुमित का पीछा किया और कमर के नीचे दाहिनी ओर काट लिया। इससे सुमित घायल हो गया। साथी युवकों की मदद से वह किसी तरह वहां से बचकर दूर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी राजू साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

कुएं में तैरता मिला नवजात बच्चे का शव, इस हाल में देख ग्रामीणों के उड़े होश… इलाके में फैली सनसनी
कवर्धा
नवजात शिशु (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 03:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: कबाड़ी का कुत्ता बना हथियार! समझौते के लिए पहुंचे युवकों पर करवाया हमला, थाने पहुंचा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अटल युग को फिर से जीवित करने भाजपा का अभियान, सभी जिलों में लगेगी प्रतिमा… कांग्रेस के गांधी मॉडल को दी सीधी टक्कर!

अटल की प्रतिमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Road Accident: रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे युवक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत, चालक फरार

हादसा। प्रतीकात्मक फोटो
बिलासपुर

36 लाख की प्रॉपर्टी ठगी का बड़ा भंडाफोड़, शातिरों ने स्कूल संचालक को ऐसे लगाया चूना… जानें क्या है पूरा मामला?

बिलासपुर

पानी की टंकी बनी काल: घर के आंगन में खेलते-खेलते फिसली नन्हीं परी, चप्पल देखकर शक हुआ तो मिला शव

बच्ची की मौत (Photo Patrika)
बिलासपुर

बड़ा हादसा: खुली पानी की टंकी में गिरकर 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम

बच्ची की मौत (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.