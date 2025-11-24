Crime News: कबाड़ी का कुत्ता बना हथियार! समझौते के लिए पहुंचे युवकों पर करवाया हमला, थाने पहुंचा मामला

बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान कबाड़ी राजू साहू ने गुस्से में अपनी पालतू डॉगी को युवकों पर छोड़ दिया। अचानक हुए हमले से तीनों युवक घबरा गए और भागने लगे। कुतिया ने भौंकते हुए सुमित का पीछा किया और कमर के नीचे दाहिनी ओर काट लिया। इससे सुमित घायल हो गया। साथी युवकों की मदद से वह किसी तरह वहां से बचकर दूर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी राजू साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।