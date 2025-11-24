Crime News: कबाड़ी का कुत्ता बना हथियार! समझौते के लिए पहुंचे युवकों पर करवाया हमला, थाने पहुंचा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रोचक मामला सामने आया है, जहां कबाड़ दुकान संचालक ने विवाद के बीच अपने पालतू डॉगी को युवक पर हमला करने के लिए उकसा दिया। हमले में युवक की दाहिनी जांघ गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है।
मिली जानकारी के मुताबिक, कतियापारा निवासी सुमीत कुशवाहा जो वाहन चालक है, अपने साथियों आलोक वर्मा, रिंकू देवागन और राज प्रधान उर्फ दादू के साथ संचालक राजू साहू से बातचीत करने पुराने बस स्टैंड पहुंचा था। सुमीत के अनुसार वह अपने साथी राज प्रधान के साथ हुई पुरानी लड़ाई की वजह जानने गया था।
बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान कबाड़ी राजू साहू ने गुस्से में अपनी पालतू डॉगी को युवकों पर छोड़ दिया। अचानक हुए हमले से तीनों युवक घबरा गए और भागने लगे। कुतिया ने भौंकते हुए सुमित का पीछा किया और कमर के नीचे दाहिनी ओर काट लिया। इससे सुमित घायल हो गया। साथी युवकों की मदद से वह किसी तरह वहां से बचकर दूर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी राजू साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग