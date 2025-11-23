कुएं में तैरता मिला नवजात बच्चे का शव, इस हाल में देख ग्रामीणों के उड़े होश… इलाके में फैली सनसनी

नवजात शिशु (photo source- Patrika)
Crime News: कवर्धा जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत रानीदहरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर स्थित एक कुएं में नवजात शिशु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। प्रथम दृष्टया शिशु की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है।
घटना बोड़ला थाना क्षेत्र की है। ग्रामीणों ने कुएं में कुछ तैरता हुआ देखा तो पास जाकर देखने पर पता चला कि वह नवजात शिशु का शव है। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा और आक्रोश का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने इस कृत्य पर गहरा दुख और नाराजगी जताई। रानीदहरा क्षेत्र घने जंगलों के बीच बसा हुआ है और यहां से प्रसिद्ध रानीदहरा जलप्रपात जाने का मार्ग भी गुजरता है। प्रतिदिन कई पर्यटक इस रास्ते का उपयोग करते हैं।
प्रारंभिक जांच में यह भी संभावना जताई जा रही है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने सुनसान इलाके का फायदा उठाकर नवजात को यहां लाकर फेंका हो। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। बोड़ला थाना पुलिस का कहना है कि आसपास के सभी गांवों में जानकारी जुटाई जा रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि हाल ही में किसी के यहां नवजात जन्मा था या नहीं। साथ ही क्षेत्र में आने-जाने वाले पर्यटकों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शिशु की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी कारणवश नवजात की देखभाल संभव नहीं थी, तो उसे सुरक्षित स्थान अस्पताल, अनाथालय या किसी विश्वसनीय संस्था के पास छोड़ा जा सकता था। इस प्रकार सुनसान क्षेत्र में फेंकना अत्यंत अमानवीय और निंदनीय है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और घटना में शामिल आरोपी की तलाश जारी है। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को दुख, आक्रोश और असमंजस में डाल दिया है।
