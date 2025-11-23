कुएं में तैरता मिला नवजात बच्चे का शव, इस हाल में देख ग्रामीणों के उड़े होश… इलाके में फैली सनसनी

प्रारंभिक जांच में यह भी संभावना जताई जा रही है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने सुनसान इलाके का फायदा उठाकर नवजात को यहां लाकर फेंका हो। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। बोड़ला थाना पुलिस का कहना है कि आसपास के सभी गांवों में जानकारी जुटाई जा रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि हाल ही में किसी के यहां नवजात जन्मा था या नहीं। साथ ही क्षेत्र में आने-जाने वाले पर्यटकों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शिशु की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी।