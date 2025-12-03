CG Crime News: शादी से ठीक पहले बड़ा खुलासा! नशे में धुत दूल्हे की इन हरकतों ने रोकी बारात, दुल्हन ने दर्ज कराई FIR

पीड़िता ने बताया कि उसी रात आरोपी दूल्हे ने उनके पिता, बड़े पिता और मां को गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। परिवार, जो कुछ घंटे पहले शादी की तैयारियों में लगा था, अचानक भय और अपमान के माहौल में घिर गया। अगली शाम 27 नवंबर को 7 से 9 बजे के बीच आरोपी युवक ने पीड़िता के बड़े भाई को फोन पर लगातार कॉल कर गालियां दीं और धमकियां दीं। कॉल स्पीकर पर होने से घर के सभी सदस्यों ने ये बातें सुनीं और मन में यह डर बैठ गया कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए।