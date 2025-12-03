Patrika LogoSwitch to English

CG Crime News: शादी से ठीक पहले बड़ा खुलासा! नशे में धुत दूल्हे की इन हरकतों ने रोकी बारात, दुल्हन ने दर्ज कराई FIR

Crime News: विवाह का सपना पल भर में भय और अपमान में बदल गया। शहर की एक युवती ने उस दूल्हे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 03, 2025

दूल्हा और दुल्हन की प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

दूल्हा और दुल्हन की प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

CG Crime News: विवाह का सपना पल भर में भय और अपमान में बदल गया। शहर की एक युवती ने उस दूल्हे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। देर रात नशे में पहुंचे दूल्हे और उसके बाद धमकी भरी गालियों ने परिवार को डरा दिया। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।

संबंधित थाना क्षेत्र में एक शादी घर खुशियों से भरने के बजाय तनाव और दहशत का कारण बन गया। एक युवती की शादी 27 नवंबर को तय थी। सगाई एक दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन शादी से चंद घंटे पहले हुए घटनाक्रम ने एक परिवार का भरोसा और सम्मान दोनों तोड़ दिए।

पीड़िता युवती के अनुसार, शादी के इंतजार में पूरा परिवार तैयार था, लेकिन वर पक्ष रात करीब 9.30 बजे पहुंचा, उस पर भी दूल्हा शराब के नशे में बेसुध हालत में। लडखड़़ाते कदमों और बिगड़े व्यवहार को देखकर वधू पक्ष ने तुरंत विवाह रोक दिया। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, पर परिवार ने युवती की भावनाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन दूल्हे का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ।

पीड़िता ने बताया कि उसी रात आरोपी दूल्हे ने उनके पिता, बड़े पिता और मां को गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। परिवार, जो कुछ घंटे पहले शादी की तैयारियों में लगा था, अचानक भय और अपमान के माहौल में घिर गया। अगली शाम 27 नवंबर को 7 से 9 बजे के बीच आरोपी युवक ने पीड़िता के बड़े भाई को फोन पर लगातार कॉल कर गालियां दीं और धमकियां दीं। कॉल स्पीकर पर होने से घर के सभी सदस्यों ने ये बातें सुनीं और मन में यह डर बैठ गया कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए।

लगातार धमकियां मिलने से तंग आकर पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर

आखिरकार मानसिक रूप से टूट चुकी पीड़िता ने 2 दिसंबर को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर कॉल डिटेल्स और आरोपी की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।

