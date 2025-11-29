नाचते-नाचते शुरू हुआ झगड़ा बना खून की होली… 5 युवकों ने मिलकर चाचा-भतीजे पर किया हमला, एक की मौके पर मौत

मारपीट बढ़ता देख कुश के चाचा बड़कू उर्फ रामभजन यादव बीच-बचाव करने पहुंचे। तभी आरोपियों ने उन पर भी धावा बोल दिया। इसी दौरान अर्जुन यादव ने अपने पास रखे चाकू से बड़कू पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने चाचा के बाएं सीने, माथे और बाईं आंख के नीचे तीन बार वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और लहूलुहान हो गए। गंभीर रूप से घायल रामभजन को जब अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुश भी सिर पर चोट के कारण घायल है।