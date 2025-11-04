CG High Court: 4 लोगों की मौत के दोषी चालक को 21 वर्ष बाद जेल, सजा के खिलाफ अपील खारिज…

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर 4 लोगों की मौत और 7 को गंभीर रूप से घायल करने के दोषी की क्रिमिनल रिवीजन अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि एक्सीडेंट के लिए ज़िम्मेदार को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। अपील खारिज होने के बाद आरोपी चालक को 21 वर्ष बाद सजा भुगतने के लिए जेल जाना पड़ेगा। आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का इंश्योरेंस भी नहीं था।