CG High Court: श्मशान घाटों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, शासन से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट…

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छग हाईकोर्ट ने राज्य के श्मशान घाटों और अंत्येष्टि स्थलों की हालत सुधारने के लिए किए जा रहे उपायों पर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी पर कोर्ट ने शपथपत्र के साथ यह बताने कहा है कि जो निर्देश जारी किए गए, उन पर कितना काम हुआ। अगली सुनवाई नवबर प्रथम सप्ताह में रखी गई है।