CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक…

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दिवाली की जगमग रात बीत चुकी है, लेकिन त्योहार के रंग अब हवा में धुएं की परत बनकर तैर रहे हैं। पटाखों का असर आसमान में अभी भी महसूस किया जा रहा है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा जैसे शहरों में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। त्योहार की खुशियाँ पर्यावरण के लिए चुनौती बन गई हैं। दिवाली की रात बिलासपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी की ऊपरी सीमा पर है।