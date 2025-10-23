Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक…

CG News: बिलासपुर जिले में दिवाली की जगमग रात बीत चुकी है, लेकिन त्योहार के रंग अब हवा में धुएं की परत बनकर तैर रहे हैं।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक...(photo-patrika)

CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दिवाली की जगमग रात बीत चुकी है, लेकिन त्योहार के रंग अब हवा में धुएं की परत बनकर तैर रहे हैं। पटाखों का असर आसमान में अभी भी महसूस किया जा रहा है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा जैसे शहरों में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। त्योहार की खुशियाँ पर्यावरण के लिए चुनौती बन गई हैं। दिवाली की रात बिलासपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी की ऊपरी सीमा पर है।

CG News: प्रदूषण का मानक स्तर

दिवाली की आतिशबाज़ी और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने शहर की हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ा दी है। दूसरे दिन सुबह के समय धुंध और धुएं का मिश्रण कई इलाकों में साफ दिखा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सांस या एलर्जी के मरीज आज सुबह के समय घर के अंदर ही रहें। इसके साथ ही रायपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया है।

अच्छा : 0 से 50

मध्यम : 51 से 100

खराब : 101 से 150

अस्वस्थ : 151 से 200

गंभीर : 201 से 300

खतरनाक: 301

Updated on:

23 Oct 2025 05:28 pm

Published on:

23 Oct 2025 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक…

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश में की सुनवाई, बीएससी नर्सिंग अपग्रेड कॉलेजों को बड़ी राहत, काउंसिलिंग की तारीख बढ़ी

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

कचरा फेंकने के विवाद में खूनी संघर्ष, ढाबा संचालक सहित 8-10 लोगों ने किया हमला, पूर्व एल्डरमैन समेत दो गंभीर

Crime (File Photo)
बिलासपुर

CG Tourism: 1 नवंबर से खुलेगा मैकल पर्वत की गोद में बसा टाइगर रिजर्व अचानकमार, पर्यटकों को मिलेगी ये विशेष सुविधा

अचानकमार टाइगर रिजर्व (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: किसान की आपत्ति दरकिनार, हाईकोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Holiday: गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रद्द, अब इस जिले में 10 दिसंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, जानें वजह!

गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रद्द (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
