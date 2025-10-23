CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दिवाली की जगमग रात बीत चुकी है, लेकिन त्योहार के रंग अब हवा में धुएं की परत बनकर तैर रहे हैं। पटाखों का असर आसमान में अभी भी महसूस किया जा रहा है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा जैसे शहरों में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। त्योहार की खुशियाँ पर्यावरण के लिए चुनौती बन गई हैं। दिवाली की रात बिलासपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी की ऊपरी सीमा पर है।
दिवाली की आतिशबाज़ी और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने शहर की हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ा दी है। दूसरे दिन सुबह के समय धुंध और धुएं का मिश्रण कई इलाकों में साफ दिखा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सांस या एलर्जी के मरीज आज सुबह के समय घर के अंदर ही रहें। इसके साथ ही रायपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया है।
अच्छा : 0 से 50
मध्यम : 51 से 100
खराब : 101 से 150
अस्वस्थ : 151 से 200
गंभीर : 201 से 300
खतरनाक: 301
