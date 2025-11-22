Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG News: चौकी में ‘चीयर्स’: वर्दी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, एसएसपी ने आरक्षकों को किया लाइन अटैच

मोपका पुलिस चौकी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो आरक्षक चौकी के कमरे में बैठकर खुलेआम शराब पीते दिखाई दे रहेे हैं। वीडियो बुधवार देर रात का बताया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 22, 2025

वर्दी में शराब पार्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

वर्दी में शराब पार्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कानून की रखवाली का जिम्मा संभालने वाले वर्दीधारी जब खुद कानून तोड़ते नजर आएं, तो भरोसे की बुनियाद ही हिल जाती है। बिलासपुर की मोपका चौकी का एक वीडियो यही सच दिखा रहा है, जहां दो आरक्षक शराब के नशे में चौकी को ही दावतगाह बनाए बैठे थे और कैमरा देखते ही आम नागरिक को गालियों और धमकियों से नवाजने लगे।

मोपका पुलिस चौकी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो आरक्षक चौकी के कमरे में बैठकर खुलेआम शराब पीते दिखाई दे रहेे हैं। चौकी परिसर में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की यह करतूत न सिर्फ अनुशासनहीनता की मिसाल है, बल्कि पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। वीडियो बुधवार देर रात का बताया जा रहा है।

जानें क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, एक युवक किसी जरूरी काम से चौकी पहुंचा था। जैसे ही वह चौकी के भीतर के एक कमरे में गया, उसने देखा कि आरक्षक संतोष राठौर और आरक्षक धनेष साहू शराब की बोतल के साथ बैठे जाम छलका रहे हैं। युवक ने तत्काल अपना मोबाइल निकालकर पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जैसे ही आरक्षक संतोष राठौर की नजर कैमरे पर पड़ी, वह भड़क उठा।

वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि आरक्षक युवक के साथ गाली-गलौज कर रहा है और धमकी भरे लहजे में जान से मारने की चेतावनी तक देता है। युवक का आरोप है कि वर्दी का रौब दिखाते हुए आरक्षक ने उसके साथ धक्का-मुक्की भी की। वीडियो सामने आते ही चौकी में शराबखोरी का मामला शहरभर में चर्चा का विषय बन गया।

एसएसपी ने लिया एक्शन

वीडियो वायरल होते ही एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र, लाइन अटैच कर दिया। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों आरक्षकों ने अनुशासन और सेवा शर्तों का घोर उल्लंघन किया है और अपने आचरण से पुलिस विभाग की छवि धूमिल की है। उप पुलिस अधीक्षक, मस्तूरी अनुभाग को मामले की जांच सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूनिफॉर्म सर्विस का कोई भी शासकीय सेवक यदि ऐसा अशोभनीय आचरण करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। - रजनेश सिंह, एसएसपी, बिलासपुर।

Updated on:

22 Nov 2025 07:39 pm

Published on:

22 Nov 2025 06:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: चौकी में 'चीयर्स': वर्दी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, एसएसपी ने आरक्षकों को किया लाइन अटैच

