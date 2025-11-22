CG News: चौकी में ‘चीयर्स’: वर्दी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, एसएसपी ने आरक्षकों को किया लाइन अटैच

वीडियो वायरल होते ही एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र, लाइन अटैच कर दिया। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों आरक्षकों ने अनुशासन और सेवा शर्तों का घोर उल्लंघन किया है और अपने आचरण से पुलिस विभाग की छवि धूमिल की है। उप पुलिस अधीक्षक, मस्तूरी अनुभाग को मामले की जांच सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।