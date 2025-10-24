CG Transfer News: बड़ा फेरबदल: इस जिले के 3 निरीक्षकों का हुआ तबादला, एक लाइन अटैच… जानें क्या है मामला?

CG Transfer News: बिलासपुर जिले में पुलिस विभाग के भीतर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी कर तीन निरीक्षकों के तबादले किए हैं। सबसे अहम बदलाव सरकंडा थाना में हुआ है, जहां निरीक्षक निलेश पांडे को लाइन अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह सकरी थाना प्रभारी प्रदीप आर्य को सरकंडा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विजय चौधरी को सकरी थाना प्रभारी बनाया गया है।