Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Transfer News: बड़ा फेरबदल: इस जिले के 3 निरीक्षकों का हुआ तबादला, एक लाइन अटैच… जानें क्या है मामला?

Transfer News: पुलिस विभाग के भीतर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी कर तीन निरीक्षकों के तबादले किए हैं।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

Transfers (फोटो सोर्स )

Transfers (फोटो सोर्स )

CG Transfer News: बिलासपुर जिले में पुलिस विभाग के भीतर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी कर तीन निरीक्षकों के तबादले किए हैं। सबसे अहम बदलाव सरकंडा थाना में हुआ है, जहां निरीक्षक निलेश पांडे को लाइन अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह सकरी थाना प्रभारी प्रदीप आर्य को सरकंडा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विजय चौधरी को सकरी थाना प्रभारी बनाया गया है।

जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र में दो भाइयों के बीच चल रहे जमीन विवाद के मामले में निरीक्षक निलेश पांडे पर एक पक्ष का पक्ष लेने और बिना न्यायालय आदेश के बल उपलब्ध कराने का आरोप लगा था। इस घटना की शिकायत पीड़ित पक्ष ने न केवल एसएसपी से की, बल्कि अधिवक्ता ने भी पूरी वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया। जिस पर एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक पांडे को लाइन अटैच कर दिया है।

संवेदनशील सरकंडा में सौंपी नई जिम्मेदारी

सरकंडा थाना बिलासपुर का सबसे संवेदनशील थाना माना जाता है। यहां असामाजिक गतिविधियों, युवाओं की झुंडबाजी और अपराधियों की आवाजाही लगातार पुलिस के लिए चुनौती रही है। इसीलिए इस क्षेत्र में अनुभवी अधिकारी को कमान सौंपना जरूरी समझा गया। निरीक्षक प्रदीप आर्य इससे पहले सिविल लाइन थाना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने कई संगठित अपराधों और सडक़ सुरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

थानास्तर पर सत मॉनिटरिंग

एसएसपी रजनेश सिंह ने हाल के दिनों में लगातार थाना स्तर पर फेरबदल कर कानून-व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह इस महीने का दूसरा बड़ा थाना-स्तरीय फेरबदल है। इससे पहले 22 अक्टूबर को सिंह ने 13 निरीक्षक/उपनिरीक्षक, 2 एएसआई, 17 प्रधान आरक्षक और 31 आरक्षकों का स्थानांतरण किया था।

ये भी पढ़ें

CG IAS Transfer Breaking: एक साथ 14 IAS अफसरों का तबादला, रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू की बदली भूमिकाएं, देखें List…
रायपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 12:41 pm

Published on:

24 Oct 2025 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Transfer News: बड़ा फेरबदल: इस जिले के 3 निरीक्षकों का हुआ तबादला, एक लाइन अटैच… जानें क्या है मामला?

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, 1 साल पहले पीएम ने किया था उद्घाटन

CG News 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, 1 साल पहले पीएम ने किया था उद्घाटन
बिलासपुर

CG Suspend News: शिक्षकों ने स्कूल को बना दिया दारू पार्टी स्पॉट, बच्चों ने देखी शर्मनाक हरकत… डीईओ ने किया निलंबित

निलंबित (photo- unsplash image)
बिलासपुर

CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक…

CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक...(photo-patrika)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश में की सुनवाई, बीएससी नर्सिंग अपग्रेड कॉलेजों को बड़ी राहत, काउंसिलिंग की तारीख बढ़ी

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

कचरा फेंकने के विवाद में खूनी संघर्ष, ढाबा संचालक सहित 8-10 लोगों ने किया हमला, पूर्व एल्डरमैन समेत दो गंभीर

Crime (File Photo)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.