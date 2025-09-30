CG IAS Transfer Breaking: एक साथ 14 IAS अफसरों का तबादला, रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू की बदली भूमिकाएं, देखें List…

सूची के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रेणु पिल्ले को अब माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत साहू को प्रशासन अकादमी में पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें राजस्व मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। गौरतलब है कि ये दोनों अफसर नए मुख्य सचिव से वरिष्ठ हैं। यही वजह है कि उन्हें मंत्रालय से बाहर पोस्टिंग दी गई है।