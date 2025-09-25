Police Transfer in CG: तबादला एक्सप्रेस.. 148 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर, यहां देखें नाम

प्रशासन ने कहा कि यह तबादला अभियान पुलिस बल की कार्यकुशलता बढ़ाने और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सभी कर्मियों को उनके नए पदस्थापना स्थान के बारे में सूचित कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर किए गए इस तबादले से जिले में पुलिस विभाग में नई ऊर्जा और व्यवस्थित कार्यप्रणाली आने की उम्मीद जताई जा रही है।