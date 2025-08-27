CG News: 65 लाख का स्कूल दो साल में खंडहर, प्राचार्य सस्पेंड, सरपंच पर होगी FIR

मामला सामने आने पर लोक शिक्षण संचालनालय की टीम जांच के लिए पहुंची। जांच के दौरान सरपंच पति ने आनन-फानन में कबाड़ का ढेर जमा कर दिया और उसी का पंचनामा बना दिया गया। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर कबाड़ मिलने का उल्लेख भी किया है। इसके बाद प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव को निलंबित कर दिया गया। अब डीपीआई ने सरपंच समेत आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।