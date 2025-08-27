CG News: 65 लाख का स्कूल दो साल में खंडहर, प्राचार्य सस्पेंड, सरपंच पर होगी FIR

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बेलतरा में 65 लाख रुपए की लागत से बनी शासकीय हाईस्कूल की इमारत महज दो साल में खंडहर में तब्दील हो गई है। स्कूल भवन से खिड़की, दरवाजे, चैनल गेट और टाइल्स समेत लाखों रुपए का सामान गायब हो गया।
मामला सामने आने पर लोक शिक्षण संचालनालय की टीम जांच के लिए पहुंची। जांच के दौरान सरपंच पति ने आनन-फानन में कबाड़ का ढेर जमा कर दिया और उसी का पंचनामा बना दिया गया। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर कबाड़ मिलने का उल्लेख भी किया है। इसके बाद प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव को निलंबित कर दिया गया। अब डीपीआई ने सरपंच समेत आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, कुछ साल पहले ही स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई थी और यहां नियमित कक्षाएं चल रही थीं। लेकिन एक साल पहले मरम्मत के बहाने भवन को खाली करा दिया गया और कक्षाएं पास की दूसरी इमारत में शिफ्ट कर दी गईं। इसी दौरान चैनल गेट, रेलिंग, दरवाजे और खिड़कियां गायब हो गईं।