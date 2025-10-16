CG News: जमीन सौदे में बकाया रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, जानें क्या हुआ आगे…

उनके अनुसार, बिल्हा क्षेत्र में उनके नाम से सात एकड़ जमीन है, जिसमें से 60 डिसमिल जमीन उन्होंने अजय अग्रवाल, मुकेश चड्ढा और अभिनव पाठक को 24 फरवरी 2025 को बेची थी। सौदे के दौरान रजिस्ट्री की बकाया राशि 2 लाख 58 हजार रुपए मुकेश चड्ढा को देनी थी, जो अब तक भुगतान नहीं हुई।