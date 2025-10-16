CG News: जमीन सौदे में बकाया रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, जानें क्या हुआ आगे...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जमीन के सौदे में बकाया रकम नहीं चुकाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे दी। जबड़ापारा गली नंबर 03 निवासी तामेश राय ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
उनके अनुसार, बिल्हा क्षेत्र में उनके नाम से सात एकड़ जमीन है, जिसमें से 60 डिसमिल जमीन उन्होंने अजय अग्रवाल, मुकेश चड्ढा और अभिनव पाठक को 24 फरवरी 2025 को बेची थी। सौदे के दौरान रजिस्ट्री की बकाया राशि 2 लाख 58 हजार रुपए मुकेश चड्ढा को देनी थी, जो अब तक भुगतान नहीं हुई।
15 अक्टूबर को दोपहर करीब 12.28 बजे, पैसा मांगने पर आरोपी मुकेश ने फोन कर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
