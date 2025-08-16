CG News: करंट हादसे में चाचा-भतीजे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल…

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पेंड्रा में खेत में पंप चालू करते समय बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, परिवार के सदस्य खेत में मोटर पंप चालू कर रहे थे, तभी अचानक करंट फैल गया और तीनों इसकी चपेट में आ गए।
ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चाचा और भतीजे को मृत घोषित कर दिया। पिता की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।