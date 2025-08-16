CG News: करंट हादसे में चाचा-भतीजे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल…

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पेंड्रा में खेत में पंप चालू करते समय बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, परिवार के सदस्य खेत में मोटर पंप चालू कर रहे थे, तभी अचानक करंट फैल गया और तीनों इसकी चपेट में आ गए।