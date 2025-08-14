CG News: छोटे कमरों में बिना मान्यता चल रहे स्कूल, दुर्घटना हुई तो कौन जिम्मेदार होगा?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते शिक्षा विभाग से इस गंभीर लापरवाही पर जवाब मांगा और पूछा है कि आखिर ऐसे स्कूल संचालकों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और शिक्षा सचिव को निर्देशित किया कि वे 17 सितंबर तक शपथपत्र के माध्यम से स्पष्ट करें कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना हर राज्य की संवैधानिक जिमेदारी है।