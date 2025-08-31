CG Ration Shop: राशन दुकान संचालन के लिए आवेदन 19 सितंबर तक, जल्दी करें

CG Ration Shop: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड अंतर्गत विद्याडीह, केवटाडीह (भूतहा), बेलटुकरी, रलिया एवं गुड़ी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पात्र समूहों, एजेंसियों अथवा संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक समूहों को 19 सितंबर तक सीलबंद लिफाफे में आवेदन जमा करना होगा।