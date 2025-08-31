CG Ration Shop: राशन दुकान संचालन के लिए आवेदन 19 सितंबर तक, जल्दी करें

CG Ration Shop: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड अंतर्गत विद्याडीह, केवटाडीह (भूतहा), बेलटुकरी, रलिया एवं गुड़ी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पात्र समूहों, एजेंसियों अथवा संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक समूहों को 19 सितंबर तक सीलबंद लिफाफे में आवेदन जमा करना होगा।
इन दुकानों के आवंटन के लिए ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वृहदाकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समिति एवं वन सुरक्षा समितियों के आवेदन ही मान्य किए जाएंगे।
सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को आवेदन की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले समूह वर्तमान में सक्रिय होने चाहिए और उन्हें सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए।